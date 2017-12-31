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中央社

總統出席元旦升旗 世大運選手領唱國歌

中央社2018/01/01 07:37
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍、顧荃、梁珮綺台北1日電）元旦升旗音樂會今在總統府前登場，總統蔡英文、副總統陳建仁出席，世大運金牌選手、中華男足隊與國軍楷模領唱國歌，蔡總統全程唱完國歌。

元旦升旗典禮今天在總統府前展開。蔡總統和陳副總統、台北市長柯文哲在上午6時20分步出總統府，抵達典禮現場。

不少民眾頂著寒風到場，許多年輕人是跨完年，再轉到總統府前參加升旗，他們臉上貼著國旗貼紙，揮舞小國旗，興奮地在府前拍照留念。

世大運金牌選手、中華男足隊與國軍楷模共同領唱國歌，蔡總統和陳副總統也開口唱國歌。蔡總統全程唱完國歌，未迴避「吾黨所宗」等部分歌詞。在全場觀眾注視下，國旗冉冉上升。

行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全、司法院長許宗力、總統府資政史明、總統府秘書長吳釗燮、主辦單位中華民國工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻都出席。蔡總統與賴清德、史明等人握手致意，蔡總統並傾身與史明短暫交談。

唱完國歌後，總統與副總統再度步上舞台，向民眾揮手致意，跟大家一起迎接2018年。

今年的元旦升旗音樂會，三大高校北一、建中、中山樂旗隊，首度同台接力演出。在凱達格蘭大道上有「我的輪舞時代」直排輪表演節目，由專業團隊帶領民眾在凱道上接龍。

台灣年輕創作性樂團「木眼鏡樂團」、「孩子王樂團」、「放客兄弟」，以不同的曲風展現能量。

另外，今年的元旦升旗，首度有「共好市集」，讓民眾可憑公益捐款收據兌換MIT優良商品和早餐，民眾熱情響應。

不過，今天場邊發生幾起零星抗議，包括原民團體與台獨人士；有台獨人士高喊「中華民國是外來政權」、「不做中國人的走狗」，被警方拉出場；還有抗議民眾不滿總統府資政史明出席升旗典禮，大罵「丟臉」。1070101

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