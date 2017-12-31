總統出席元旦升旗 世大運選手領唱國歌

（中央社記者葉素萍、顧荃、梁珮綺台北1日電）元旦升旗音樂會今在總統府前登場，總統蔡英文、副總統陳建仁出席，世大運金牌選手、中華男足隊與國軍楷模領唱國歌，蔡總統全程唱完國歌。

元旦升旗典禮今天在總統府前展開。蔡總統和陳副總統、台北市長柯文哲在上午6時20分步出總統府，抵達典禮現場。

不少民眾頂著寒風到場，許多年輕人是跨完年，再轉到總統府前參加升旗，他們臉上貼著國旗貼紙，揮舞小國旗，興奮地在府前拍照留念。

世大運金牌選手、中華男足隊與國軍楷模共同領唱國歌，蔡總統和陳副總統也開口唱國歌。蔡總統全程唱完國歌，未迴避「吾黨所宗」等部分歌詞。在全場觀眾注視下，國旗冉冉上升。