馬克宏首次新年祈願 2018法國更團結

這段預錄好的演說長約18分鐘，於今晚8時播送，馬克宏坐在艾里賽宮（Elysee）總統辦公室內，背對著開向庭園的窗，法國國旗和歐盟旗幟並立在他身後。

馬克宏（Emmanuel Macron）於2017年5月贏得選舉，成為法國史上最年輕的總統，他不到兩週前才慶祝40歲生日，這是他就任總統以來，首度向法國人發表電視新年演說。

（中央社記者曾依璇巴黎31日專電）法國總統馬克宏在2017年最後一夜發表他就任以來的首次新年電視演說，他強調博愛的重要，未來一年會特別注重社會政策；他也數度提到國家凝聚，2018年法國要更加團結、和諧。

他表示，2017年已經結束，他不會花太多時間回顧，但他知道法國人在2017年已表達出想要徹底改變政治的意志。

法國的銘言是「自由、平等、博愛」，馬克宏在演說中強調博愛的重要，因為這是把大家團結起來的要素。

他說：「我相信成就和成功（的價值），但若成就和成功只滋養了少數人的自私和譏諷，又有何用？」因此，他在新的一年中會特別注重社會政策，包括衛生、身心障礙、遊民收容、支援弱勢等。

此外，他提到就業這個多年來的棘手問題，「我會不斷捍衛勞動，讓每名勞工都能靠工作賺得更多，讓失業者獲得訓練以再就業，並透過學徒制培養年輕人，勞動是我們共同計畫的核心」。

馬克宏還說，國家團結不只是總統、總理或政府的事，而是每個法國人的事，「每天早上問問自己能為國家做些什麼」，在日常生活的艱難以外，要想想自己屬於一個更強大的集體，也就是法國，法國需要所有人的力量，才能復興。

他表示，他知道社會上不是所有人都同意他的政策，他予以尊重，也會不斷說明，但他不會停止行動，因為法國需要行動，人民也期待他行動，「2018年在我眼中是國家凝聚的一年，我們太久、也太常處於分裂了」，新的一年必須是法國更加和諧的一年。

立場一向親歐的馬克宏也不忘談到歐盟，在這點上，2018年會是決定性的一年，「法國離了歐洲，是不會成功的」，他相信歐盟會成為強大的經濟、社會、生態和科學力量，能與中國和美國抗衡；為了歐洲再起，他需要法國人的決心，不向民族主義者和懷疑論者讓步。

電視演說結束後，馬克宏在推特（Twitter）上傳一段影片，他自嘲電視版的新年祝願太長，因此針對年輕人另外錄了一段演說，內容與電視版差不多，只是長度不到兩分鐘。

根據費加洛報（Le Figaro）消息，馬克宏是在耶誕假期中，自己撰寫演說內容。1070101