全球接力跨年 亞太率先迎接2018

從雪梨港灣大橋（Sydney Harbour Bridge）迤邐流瀉而下的彩虹瀑布煙火秀，是繼紐西蘭之後全球第2個主要的新年慶祝儀式。民眾也在高度維安之下，慶祝同性婚姻合法。

數以千計群眾聚集在紐西蘭第一大城奧克蘭（Auckland）參加一年一度的跨年街頭派對，天空塔（Sky Tower）的煙火秀點亮夜空，將活動帶入最高潮。

（中央社雪梨1日綜合外電報導）跨年慶祝活動將會依序在亞洲、中東、非洲、歐洲上演，最後由美洲接力，各地競相以耀眼燈光秀道別2017年。法新社整理已經完成倒數的主要慶祝活動如下：

雪梨濱海區被大約150萬人擠得水洩不通，爭睹劃破這座歷史性橋梁和當地地標雪梨歌劇院夜空的煙火秀。

雪梨市長摩爾（Clover Moore）說：「這（彩虹瀑布煙火）是送走2017年的絕佳方式。這一年，4/5的雪梨居民對婚姻平等表達徹底支持。」

●印尼雅加達

數百對佳偶齊聚雅加達，參加當局主辦的免費集團結婚。

阿米娜（Aminah）告訴法新社：「我非常開心，因為這是免費的。現在我拿到之前不曾有過的所有法律文件，感謝神。」

●香港

維多利亞港的璀璨煙火音樂秀揭開2018年的序幕。港口附近地區聚集數以千計民眾，觀賞照亮這處著名天際線的表演，狂歡民眾在「友誼萬歲」（Auld LangSyne）音樂聲中起舞。

長達10分鐘的煙火音樂秀也從附近摩天大樓的屋頂施放「許願流星」煙火。

●台北

台北101煙火演出6分鐘為史上最長。在跨年倒數前一分鐘，出現台灣巨砲陳金鋒，手握正在倒數計時的TPAD燈網，象徵掌握2018關鍵時刻，隨後TPAD一亮，化身金黃色巨型光杖，陳金鋒在磅礡氣氛中登場，場面壯觀。

●阿拉伯聯合大公國杜拜

當時鐘倒數進入子夜時分，高828公尺、全球最高的杜拜哈里發塔（Burj Khalifa）用雷射光雕秀取代煙火表演，投射出組成阿拉伯聯合大公國國旗綠、白、黑、紅的4個顏色、開國元首扎耶德（Sheikh Zayed binSultan Al-Nahyan）肖像和2018的字樣。（譯者：中央社何宏儒）1070101