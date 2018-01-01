人工智慧浪潮 全球中央解讀趨勢挑戰

（中央社台北1日電）人工智慧（AI）風潮席捲全球，享受人工智慧為生活帶來便利之際，是否也開始擔憂AI來搶飯碗？《全球中央》1月號封面故事將告訴你，如何當個「π型人」在職場處於不敗之地。

「AI可視為新的物種，人類必須學習怎麼跟這新物種相處。」行政院政務委員唐鳳這樣看待人工智慧的發展。yes123求職網發言人楊宗斌指出，人工智慧發展的大趨勢下，不想被職場淘汰，就必須成為具有兩項專長的「π型人」，將兩種能力統整、融合運用在工作上，達到人機協作。

德國現今工業領域發展中，每萬名員工就有300台機器人，機器人大軍步步逼近，衝擊就業市場，哪些人將面臨失業危機？沙烏地阿拉伯誓言成為AI強國，不僅史無前例頒給超擬真機器人蘇菲亞（Sophia）公民身分，還計畫打造一座機器人比人類多的未來城。