人工智慧浪潮 全球中央解讀趨勢挑戰

（中央社台北1日電）人工智慧（AI）風潮席捲全球，享受人工智慧為生活帶來便利之際，是否也開始擔憂AI來搶飯碗？《全球中央》1月號封面故事將告訴你，如何當個「π型人」在職場處於不敗之地。
「AI可視為新的物種，人類必須學習怎麼跟這新物種相處。」行政院政務委員唐鳳這樣看待人工智慧的發展。yes123求職網發言人楊宗斌指出，人工智慧發展的大趨勢下，不想被職場淘汰，就必須成為具有兩項專長的「π型人」，將兩種能力統整、融合運用在工作上，達到人機協作。
德國現今工業領域發展中，每萬名員工就有300台機器人，機器人大軍步步逼近，衝擊就業市場，哪些人將面臨失業危機？沙烏地阿拉伯誓言成為AI強國，不僅史無前例頒給超擬真機器人蘇菲亞（Sophia）公民身分，還計畫打造一座機器人比人類多的未來城。
美國挾著軟硬體高科技優勢，在前總統歐巴馬政府公布的兩份戰略報告顯示，人工智慧已是美國繼續主導全球軍事、經濟大國地位的重要籌碼。但中國在超級計算機等領域的領先，也讓美媒大膽預言，中國即將趕上美國，日本又將在這波浪潮上，如何不被淹沒或落後？
《全球中央》1月號封面故事〈人工智慧 全面啟動〉，駐美國、德國、日本等地特派員與台北記者連線報導各國發展人工智慧現況、對產業與職場衝擊，以及如何因應AI帶來的挑戰。
北京在去年11月一場大火後，官方以安全隱患為由，強勢清理違章建築，驅趕外來的「低端人口」，引發當地輿論怒火。〈都市風貌〉專題從北京的低端人口問題談起，視野擴及上海弄堂文化、新德里貧民窟、布魯塞爾城市新舊交融、京都重塑古都風貌與花園城市新加坡，了解各地都市治理外，也回頭看看台北市面臨的難題。
「我們連感恩節都不慶祝了，為什麼法國零售業者還推出這個愚蠢的黑色星期五購物節呢？」美國黑色星期五購物節引進法國，讓長期努力保護在地特色的法國人憂心忡忡，本期〈看新聞學英文〉帶你了解美法兩國的恩怨情仇。
這期的〈看世界〉，走進各國的富人街，感受世界知名都會的上流社會，一窺富豪們的生活品味。另外，共享經濟蔚然成風，兩岸都瘋共享單車，自行車產業卻是兩樣情，本期《全球中央》有深入報導。
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