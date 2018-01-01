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影／一身國旗裝亮相　前總統馬英九元旦在左營吃早餐

記者宋德威．陳佩琪．蔡坤霖／高雄報導2018/01/01 11:06
▲前總統馬英九接受《NOWnews今日新聞》記者專訪時表示，來到左營，感到極佳的親切感。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.01.01）
▲前總統馬英九接受《NOWnews今日新聞》記者專訪時表示，來到左營，感到極佳的親切感。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.01.01）

1日上午5點半，天還沒亮，前總統馬英九來到左營的果貿社區吃早餐，他表示，自己是陸戰隊退伍的，來到這裡有許多過去軍旅生涯的回憶；現場早起來買早餐的民眾也紛紛拿出手機，熱情的合影留念。用餐後將繼續前往高雄主場館參加2018年元旦升旗逗陣走活動。


▲現場民眾紛紛問候「總統好」。（圖／記者宋德威攝 , 2018.01.01）


▲前總統馬英九吃中式早餐時，在現場還開起直播，並在用餐前祝大家「新年快樂」。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.01.01）


▲元旦上午馬英九在高雄吃早餐。（圖／記者宋德威攝 , 2018.01.01）


▲元旦上午馬英九在高雄吃早餐。（圖／記者宋德威攝 , 2018.01.01）

馬英九今天受訪表示，2018元旦的一早，在當地好友的邀約下，來到左營知名的「來來中式早餐店」吃早餐，而自己平時習慣吃燒餅配油條與鹹豆漿。短短半個小時，與友人及民眾邊吃邊聊，閒話家常。


▲早餐店老闆知道馬英九要來用餐，非常高興。（圖／記者宋德威攝 , 2018.01.01）

前總統馬英九吃中式早餐時，在現場還開起直播，並在用餐前祝大家「新年快樂」；同時，馬英九身穿青天白日紅國旗上衣，搭配國旗圍巾，陪同的國民黨立委黃昭順也穿藍襯衫紅領帶，熱情呈現國旗色彩。


▲合影留念。（圖／記者宋德威攝 , 2018.01.01）


▲元旦上午馬英九在高雄吃早餐。（圖／記者宋德威攝 , 2018.01.01）

關鍵字馬英九高雄
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