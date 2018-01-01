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2018追日　阿里山國家音樂會阿管處很貼心

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/01/01 11:10
▲邁入第16年的阿里山國家音樂會，讓遊客享受視聽的感動。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.01.01）
▲邁入第16年的阿里山國家音樂會，讓遊客享受視聽的感動。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.01.01）

2018全球瘋追日，全台第一高海拔、高品質、高水準的高山國際音樂盛會，也在2018年元旦上午5時30分，在阿里山國家森林遊樂區對高岳觀日平台轟動登場。

16年來，首度邀請國家級的國立臺灣交響樂團附設青年交響樂團，搭配女高音許景淳、男高音南賢天等深具國際實力的樂團與資深樂人聯手演出。


▲2018阿里山第一道曙光。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.01.01）

2018年1月1日阿里山風景區管理處將深具台灣特色與代表性的音樂人，邀集在擁有日出、雲海、森林、鐵道、晚霞五奇的阿里山森林遊樂區對高岳觀日平台；小火車因應無數追日人潮，通宵達旦的特別從淩晨1點20分起，即汽笛嘎響劃破黑夜，馬不停蹄來回穿梭，班班客滿如擠沙丁，輸運一車車的旅客雀躍上山追日。

國立臺灣交響樂團附設青年交響樂團，搭配女高音許景淳、男高音南賢天。美聲歌后許景淳獻唱種子之歌、玫瑰人生、美麗島；南賢天唱出鄒族的特色曲目；分別以高亢、清亮的歌聲，悅耳而扣人心弦的樂音，高潮迭起，如新鶯出谷，乳燕歸巢，迴盪山澗，餘音繚繞阿里山的天際間，人們的情緒在溫柔與高亢節奏間迴旋飄揚，享受視聽感動，一起迎接新年的第一道日出。


▲2018阿里山上的遊客引領觀看第一道曙光。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.01.01）

阿里山風景區管理處也非常辛苦，除了事先提醒遊客要做好保暖外，更貼心的準備暖暖包、薑茶提供給遊客取用，讓民眾可以暖暖地聆聽音樂會、觀日出；同時會場還備有精美的「阿里山新印象桌曆」、「文創紀念火車笛」作為限量活動特色贈品，讓遊客有一個快樂心情的開始人生新旅程。

關鍵字阿里山國家森林遊樂區阿里山國家風景區管理處阿管處許景淳南賢天阿里山
馬英九來左營吃早餐　民眾熱情歡迎F-16迎曙光　展示空軍硬實力

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