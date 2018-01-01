2018追日　阿里山國家音樂會阿管處很貼心

2018全球瘋追日，全台第一高海拔、高品質、高水準的高山國際音樂盛會，也在2018年元旦上午5時30分，在阿里山國家森林遊樂區對高岳觀日平台轟動登場。



▲2018阿里山第一道曙光。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.01.01）

2018年1月1日阿里山風景區管理處將深具台灣特色與代表性的音樂人，邀集在擁有日出、雲海、森林、鐵道、晚霞五奇的阿里山森林遊樂區對高岳觀日平台；小火車因應無數追日人潮，通宵達旦的特別從淩晨1點20分起，即汽笛嘎響劃破黑夜，馬不停蹄來回穿梭，班班客滿如擠沙丁，輸運一車車的旅客雀躍上山追日。

國立臺灣交響樂團附設青年交響樂團，搭配女高音許景淳、男高音南賢天。美聲歌后許景淳獻唱種子之歌、玫瑰人生、美麗島；南賢天唱出鄒族的特色曲目；分別以高亢、清亮的歌聲，悅耳而扣人心弦的樂音，高潮迭起，如新鶯出谷，乳燕歸巢，迴盪山澗，餘音繚繞阿里山的天際間，人們的情緒在溫柔與高亢節奏間迴旋飄揚，享受視聽感動，一起迎接新年的第一道日出。



▲2018阿里山上的遊客引領觀看第一道曙光。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.01.01）

阿里山風景區管理處也非常辛苦，除了事先提醒遊客要做好保暖外，更貼心的準備暖暖包、薑茶提供給遊客取用，讓民眾可以暖暖地聆聽音樂會、觀日出；同時會場還備有精美的「阿里山新印象桌曆」、「文創紀念火車笛」作為限量活動特色贈品，讓遊客有一個快樂心情的開始人生新旅程。