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本週操盤筆記 (0101-0105)

鉅亨網2018/01/01 09:06
鉅亨網 / NOWnews
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本週操盤筆記 (0101-0105)：

一. 中國財新製造業 PMI：

新年伊始，中國即要公布十二月財新製造業 PMI 終值，目前市場預期將比前月略為下滑 0.2 個百分點，但仍居於 50 的景氣分水線之上，落在景氣擴張之區間。

二. 中國、歐洲公布十二月服務業 PMI、綜合 PMI：

本週中國、歐元區、德國、法國等重要經濟體，都將公布十二月服務業 PMI 與綜合 PMI 終值，尤其市場關注德國與歐元區 PMI 之復甦狀況是否仍為強勁，以確認歐洲經濟的復甦景況。

而目前市場預期顯示，歐元區、德國、法國等經濟體之服務業 PMI 與綜合 PMI 終值都將與前月表現持平，繼續維持高速復甦。

三. 聯準會 (Fed) 公布十二月利率會議紀要：

在本次十二月的 FOMC 會議上，共有兩位票委投票「反對」升息，分別為芝加哥分行主席伊文斯，與明尼阿波斯分行主席卡什卡利，雖然 2018 年這二位分行主席都不具有投票權，但本次會議紀要仍需重點關注 FOMC 官員們對於未來通膨之見解。

四. 美國公布十二月新增非農就業人數：

本週美國將公布十二月新增非農就業報告，目前市場預期美國十二月新增非農就業為 19.0 萬人，低於前月美國颶風災後持續復甦的 22.8 萬人。

而美國十二月新增非農就業若最後出爐降至 19.0 萬人，那麼也會是相當強勁之表現，因前月的 22.8 萬人主要是受到美國颶風災後，勞動力市場持續復甦之故。

本週操盤筆記 (0101-0105)
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