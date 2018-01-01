全球接力倒數 歐美非洲各國等跨年

（中央社巴黎31日綜合外電報導）亞太地區澳洲、香港等地都已迎來2018年，歐洲、非洲和美洲等國也接力倒數等待新年，跨年活動在不同國家各有千秋。
在巴黎，儘管出現暴風雨警報、飄著細雨，香榭麗舍大道（Champs-Elysees）上民眾的熱情卻沒被澆熄，數千人聚集在凱旋門（Arc de Triomphe）觀賞燈光和煙火秀，並有近2000名維安部隊人員部署保護群眾。
在倫敦，超過10萬人購票到泰晤士河畔（RiverThames），期待從這裡欣賞煙火秀。按照傳統，國會大廈（Houses of Parliament）的大笨鐘（Big Ben）將在新年開始時分響起，鐘樓裡的鐘特別為慶祝活動重啟運作。大笨鐘現處翻新作業，包在鷹架裡。
在柏林，布蘭登堡門（Brandenburg Gate）前設置特別的帳篷，照顧受性騷擾或感到性騷威脅的婦女，兩年前科隆（Cologne）地區的婦女遭大規模性侵犯。
在非洲的喀麥隆，總統畢亞（President Paul）利用這個機會提醒當地公民，他們在英語系地區動亂中「維護共和國秩序」以及「社會和平與國家團結」的「責任」。
在巴西的慶典重鎮里約，有數百萬人聚集柯帕加巴納海灘（Copacabana）上，準備觀賞煙火。許多人身穿白色，是迎接新年的傳統顏色。
在紐約，儘管極地風暴讓加拿大和美國東北及中部等地區陷入嚴寒，時報廣場（Times Square）上的慶祝活動仍將舉行。但因近期爆發兩起明顯由伊斯蘭國（Islamic State）發動的攻擊事件，將有數年來數量最多的警力監控現場群眾。（譯者：中央社梁元齡）1070101