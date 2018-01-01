全球接力倒數 歐美非洲各國等跨年

（中央社巴黎31日綜合外電報導）亞太地區澳洲、香港等地都已迎來2018年，歐洲、非洲和美洲等國也接力倒數等待新年，跨年活動在不同國家各有千秋。

在巴黎，儘管出現暴風雨警報、飄著細雨，香榭麗舍大道（Champs-Elysees）上民眾的熱情卻沒被澆熄，數千人聚集在凱旋門（Arc de Triomphe）觀賞燈光和煙火秀，並有近2000名維安部隊人員部署保護群眾。

在倫敦，超過10萬人購票到泰晤士河畔（RiverThames），期待從這裡欣賞煙火秀。按照傳統，國會大廈（Houses of Parliament）的大笨鐘（Big Ben）將在新年開始時分響起，鐘樓裡的鐘特別為慶祝活動重啟運作。大笨鐘現處翻新作業，包在鷹架裡。