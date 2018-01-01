前美參聯會主席：與北韓核戰機率高

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國前參謀首長聯席會議主席穆倫今天警告，美國現在比過去任何時候都更接近和北韓發生核戰，並表示不看好外交解決一途。

法新社報導，穆倫（Mike Mullen）將風險升高歸因於美國總統川普對總統職權「難以置信的破壞性」。

他在美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）說：「我的看法是，當下存在一種難以置信的危險氛圍，且不確定這些狀況會如何結束；其中尤以北韓最為險峻。」

穆倫說：「就我來看，事實上我們與北韓及在當地爆發核戰，機率比過去任何時候都高，當此一特別時刻，我看不出有外交解決的機會。」