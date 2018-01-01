前美參聯會主席：與北韓核戰機率高

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國前參謀首長聯席會議主席穆倫今天警告，美國現在比過去任何時候都更接近和北韓發生核戰，並表示不看好外交解決一途。
法新社報導，穆倫（Mike Mullen）將風險升高歸因於美國總統川普對總統職權「難以置信的破壞性」。
他在美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）說：「我的看法是，當下存在一種難以置信的危險氛圍，且不確定這些狀況會如何結束；其中尤以北韓最為險峻。」
穆倫說：「就我來看，事實上我們與北韓及在當地爆發核戰，機率比過去任何時候都高，當此一特別時刻，我看不出有外交解決的機會。」
在小布希（George W. Bush）和歐巴馬任內當過參謀首長聯席會議主席的穆倫還質疑，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）、國家安全顧問麥馬斯特（H.R.McMaster）或白宮幕僚長凱利（John Kelly）能栓得住川普。
穆倫說：「他會言出必行嗎？還是我們實際上能夠達成和平解決的狀況？我一直更傾向於川普的言論似乎就代表他的立場。且馬提斯、麥馬斯特與凱利會更加沒法管得住他。」
川普去年9月在聯合國大會演說指出，若美國被迫要防衛自身與盟邦，「除徹底摧毀北韓，別無選擇」。
今天警告若北韓再飛彈試射或核試，美國先發制人打擊的風險會急劇升高的共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）表示，川普已決定，解除北韓取得以核子飛彈攻擊美國的能力，晚動手不如早動手。
他在哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）說：「2018將同時是機會與極度危險的一年。」（譯者：中央社陳亦偉）1070101