阿里山迎曙光 三仙台雲層厚曙光未現

（中央社記者黃國芳、江俊亮、李先鳳嘉義1日電）逾萬名遊客今天清晨冒著低溫，在阿里山聆聽音樂，迎接2018年第一道曙光，當太陽升起，遊客記錄燦爛一刻。而數千民眾守候三仙台迎曙光，但因雲層厚未見曙光。

迎接2018年第一道曙光，邁向第16年的「阿里山日出印象音樂會」及邁入第19年的台東成功鎮三仙台迎曙光活動，今天都吸引大批民眾漏夜參加，不過，兩處民眾迎曙光兩樣情，阿里山遊客喜迎曙光，但三仙台則是曙光未現，民眾難掩失望之情。

嘉義林管處阿里山工作站主任賴龍輝向中央社記者表示，阿里山今天日出時間是清晨7時3分，低溫為4度左右；當朝陽升起之際，許多遊客都發出讚嘆聲，今天清晨在阿里山迎曙光的遊客估計1萬3000多人，遊客將對高岳、祝山，以及小笠原山觀日平台擠得水泄不通，當第一道曙光乍現，遊客紛紛以相機、手機記錄這燦爛一刻。