跨年卡司沒大咖　網友點出2大主因「台灣有夠可憐」

此次台北跨年雖然請來金曲歌后艾怡良、蔡健雅、畢書盡、韓國天王Rain等人演出，但中國大陸《湖南衛視》跨年卡司卻有張惠妹、蔡依林、羅志祥等大咖藝人同台，相比之下台灣卡司似乎遜色不少，讓許多網友相當感慨。一名網友就在網路論壇「wetalk」發文表示，這樣的問題每到跨年都會被拿出來吵一遍「台灣這樣也真的是有夠可憐的啊！」

以往跨年夜都是許多民眾最期待的時刻，無不想到現場觀看明星演出一同感受跨年氣氛，不過近年來幾乎已不見蔡依林、周杰倫等大咖明星在台跨年，反觀中國大陸跨年卡司都有不少大咖站台。針對這樣的狀況，有網友就點出兩大主因，更感嘆「台灣這樣真的是有夠可憐的啊！」

該名網友說，過去台灣演藝圈最強盛的時期，從南到北的跨年場合都是天王天后各據一方，尤其台北跨年場最受矚目，當時光是在家看電視就會吵著要看哪一台，但這情況現在已不復見「真的是一件很可惜的事情」。接著，該名網友直言，會造成跨年卡司逐年走弱的最大主因，一個是「錢」，另一個則是「演藝圈斷層」問題嚴重。

該網友分析指出，現在大家已越來越少出門觀看跨年晚會和煙火，當然不會有人砸大錢邀請大咖明星站台唱歌倒數「所以當初台灣所謂的天王天后，一個一個都飄洋過海去對岸」，更慘的是「台灣真的沒有新的大咖出現了，那些所謂紅的都是上個世代出現的，這才是最悲哀的一件事情啊！」即使是留在台灣的明星藝人，也都有自己的演唱會「攤開那些跨年演唱會的嘉賓LIST，除了韓國的潔西卡和RAIN以外，到底有什麼人能夠撐住那麼大的場面？」並認為「台灣的跨年可能這幾年，都會是這種悲哀的情況了啊！」