稅改案立委競相加碼 逾50版本待整合

民主進步黨團2日將提案要求5日起召開臨時會處理勞動基準法部分條文修正草案、107度中央政府總預算案、涉及稅改方案的所得稅法部分條文修正草案、補提名監察委員人事同意權案及農田水利會組織通則部分條文修正草案。

（中央社記者陳俊華台北1日電）立法院預計5日將召開臨時會處理稅改等議案，除行政院版本，各立法院黨團及個別立法委員，提出超過50個稅改版本，立委在扣除額方面競相加碼。

行政院版草案中，調高3大扣除額，標準扣除額由新台幣9萬元提高為11萬元，綜合所得稅薪資所得特別扣除額及身心障礙特別扣除額額度則各調高5.2萬元，減稅利益255億元由超過542萬綜所稅申報戶共享。

中國國民黨團稅改版本，將標準扣除額、薪資、身心障礙與幼兒學前教育特別扣除額，分別提高到13萬元、22萬元、20萬元與12萬元。另增訂學貸特別扣除額，申請學貸學生畢業後5年內，享每年2.5萬元扣除額。

時代力量黨團版本，將薪資特別扣除額調高到22萬元，幼兒學前教育特別扣除額提高到10萬元；親民黨團版大幅拉高薪資特別扣除額到24萬元，讓年收入在97.8萬元以下民眾，最高僅繳5%綜所稅；幼兒學前特別扣除額，由現行2.5萬元調升到12萬元。

財政部日前發布新聞稿說，依行政院版草案，社會新鮮人年薪37.8萬元、雙薪家庭年薪75.6萬元、雙薪4口之家年薪93.2萬元，免納綜所稅。如果依各版本草案提高各項扣除額，雖可減輕民眾稅負，卻會使具有相當納稅能力民眾免納所得稅，影響租稅公平且稅收損失將額外增加約471億元，考量所得稅肩負租稅公平與籌措適足財源，綜所稅各項扣除額仍應於合理額度下訂定。

股利所得稅稅改草案部分，行政院版本草案中，個人可採併入綜合所得稅或分離課稅二選一，乙案的二擇一制度，可選擇26%分離課稅，也可選擇將股利所得併入綜所稅，抵減8.5%稅額，最高上限每戶扣抵8萬元。

國民黨團版基於行政院版本之上，將合併計稅股利抵減稅額上限提高到15萬元，扣抵率提高到20%。選擇單一稅率分離課稅者，採量能課稅，以500萬元、1000萬元為門檻，稅率分別為26%、30%、36%。

時代力量黨團版則將抵減稅額上限降到7萬元，扣抵率提高到10%。選擇單一稅率分離課稅者同採量能課稅，股利所得1000萬元以下，稅率27%；1000萬元以上，稅率31%。

親民黨團版則是納入綜合所得稅的累進稅率計算，所得稅率在5%到20%，及30%到40%作區分，分別提供10%與5%的抵減額度比率，搭配13.5萬元的股利定額免稅。

財政部表示，依各黨團及立委相關提案，如果將股利所得課稅制度方式一股利抵減稅額比率提高為10%到20%，及限額提高為10萬元到15萬元，將使股利所得者享有較現制更多減稅利益，相較其他類別所得（如薪資）造成水平不公平。

財政部說，方式二改採分級分離課稅，因稅制較複雜，且企業主要投資人股利所得兩階段總稅負達48.8%，比其他類別所得最高40%還高，近年各國紛紛進行股利稅制改革，以爭取企業主要投資人趨勢不符，恐使台灣喪失與國際競爭利基，無法達到稅改建立「投資台灣優先」政策目標。綜合股利課稅新制方式一、方式二的稅收損失將額外增加294億元。1070101