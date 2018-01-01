F-16迎曙光見證空軍硬實力　民眾直呼太帥了

為了迎接2018年元旦第一道曙光，花蓮空軍基地第五聯隊7架F-16戰鬥機起飛升空，民眾也起了個大早，不到6點，上萬人早已湧進七星潭，拿著手機等候拍下戰機英姿，縣長傅崐萁也早起前來七星潭主持升旗典禮，場面歡樂且隆重。



▲2018升旗典禮在縣長傅崐萁主持下，盛大舉行。（圖／記者鄭志宏攝）

花蓮空軍清晨6時許出動7架F16戰機升空，由空軍第5聯隊長陳黃榮領軍，帶領6位飛行員從花蓮空軍基地起飛後，繞行至中央山脈和平海域，大約在6時30分許，5架F16戰機亮大燈以大雁隊形飛過七星潭賞星廣場上空，上千民眾拿起手機、相機捕捉空軍戰機英姿，民眾直呼「國軍太帥了」。



▲上萬民眾在清晨六時湧進七星潭，觀看F-16戰機迎曙光。（圖／記者鄭志宏攝）

今年的F-16衝場不單只有呼嘯而過，在升旗典禮結束後，5架戰機再度從機場跑道頭以模擬塔台航線低空衝場直衝七星潭，民眾歡聲雷動，解散時原以為戰機要開始執行降落任務，不料，由陳黃榮將軍帶頭進行至少6G壓力進行以小角度、高速轉彎方式脫離，轟的一聲，F16直衝太際，再度讓民眾見證空軍的硬實力。



▲由空軍第五聯隊陳黃榮聯隊長的單機戰力展示，讓民眾看的目瞪口呆。（圖／記者鄭志宏攝）

雖然今天雲層太厚未見曙光，但F-16戰機的多次衝場及單機展示戰力，著實讓民眾有一種「沒看到曙光雖然小失望，但有戰機迎曙光太讚了」的感覺，然而，這也是全台灣獨一無二的迎曙光活動。