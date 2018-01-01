美駐聯合國大使：伊朗正在接受公民考驗

川普在推特上寫道：「伊朗發生重大抗議。人民終於開竅了解自己的錢財是如何被偷走並浪費在恐怖主義上。看樣子他們再也忍無可忍了。」

法新社報導，海利的言論與美國總統川普相呼應。川普今天稍早表示，美國正在密切關注伊朗違反人權情事。

海利在聲明中表示：「我們祈求自由與人權能夠勝利。」

（中央社紐約聯合國總部31日綜合外電報導）伊朗國內反教權主義政權的抗議活動已經邁入第3天，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）今天表示，伊朗政府正在「接受自己公民的考驗」。

過去一整年，川普一直把伊朗視為美國在中東地區的頭號對手，不僅不承認2015年簽訂遏止伊朗核子計畫的協定，也譴責伊朗破壞中東地區穩定。

伊朗第2大城麥什赫德（Mashhad）28日爆發抗議並擴及到首都德黑蘭（Tehran）和其他城市以來，至少有2人遭到殺害、數十人遭到逮捕。

伊朗內政部長法茲里（Abdolreza Rahmani Fazli）今天警告，抗議民眾將因為擾亂秩序「付出代價」。

海利在新年談話中特別提到伊朗。這場談話也譴責北韓、委內瑞拉和古巴的「暴虐政府」。

她說：「長期壓抑的伊朗民眾現在找到了自己的聲音。」「伊朗政府正在接受自己公民的考驗。」（譯者：中央社李佩珊）1070101