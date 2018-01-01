元旦升旗 陳菊允打造宜居安全城市

（中央社記者王淑芬、程啟峰高雄1日電）107年元旦升旗，高雄市長陳菊允諾繼續打造宜居、安全城市，也許願祝福總統蔡英文推動的改革順利，兩岸有更多對話、交流及合作願景。

高雄市慶祝元旦升旗在文化中心廣場舉行，吸引數千民眾參與，市議會議長康裕成也帶領議員參加。

陳菊說，今年是市府團隊最後一次參加元旦升旗，允諾繼續打造高雄為宜居、安全的城市，推動市政建設，硬體和社會照顧持續進行，讓市民從出生到年老都感受到政府的照顧，市民以當高雄人為榮。

陳菊並許願祝福蔡總統領導的團隊進行改革順利，台灣社會和諧，內部有更多對話，希望兩岸有更多交流、善意和合作願景。