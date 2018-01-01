立院臨會戰勞基法 國民黨想找勞團合作

民進黨團書記長何欣純告訴中央社記者，草案已過朝野協商冷凍期一個月，臨時會第一週就會處理。

行政院長賴清德日前與民進黨籍立法委員便當會敲定，由民進黨團提案要求召開臨時會處理勞基法部分條文修正草案、107度中央政府總預算案、涉及稅改方案的所得稅法部分條文修正草案、補提名監察委員人事同意權案及農田水利會組織通則部分條文修正草案。

（中央社記者王承中台北1日電）立法院臨時會準備處理勞動基準法部分條文修正草案，中國國民黨立法院黨團將尋求與在立法院外抗爭的勞工團體合作，加強論述；民主進步黨團說，期待在野黨理性討論審查。

國民黨團首席副書記長李彥秀告訴中央社記者，鬆綁七休一、縮短輪班間隔，攸關勞工身心健康，是「過勞條款」，黨團堅持反對。

不只場內緊繃，發起勞工大遊行的勞團之一、團結工聯秘書長黃育德說，只要勞基法修法草案被排入議程，一定動員工會抗議，也不排除發動突襲抗議，表達勞團不願修法心聲。

國民黨團書記長林為洲說，臨時會審查時可能會要求黨團成員逐條發言，也會尋求與在立法院外抗爭的勞團合作，加強論述。至於是否占領主席台杯葛議事，還在考慮，黨團預計5日開黨團大會討論。

不過，何欣純表示，修法不是鬆綁，原則上還是週休二日、輪班間隔11小時，修法是給予彈性，例外不會變成常態。

她說，黨團已針對外界有疑慮部分提修正動議併案協商，所有勞資間彈性除先報備，還要報請中央事業主管機關同意，並經勞動部審查。期待在野黨不要以不理性杯葛方式阻擾議事，院會時理性討論審查。黨團將在5日開黨團大會，討論更進一步處理方式。

親民黨團總召集人李鴻鈞說，「一套西裝不可能給所有人穿」，一套法令也無法符合所有需求，當初如果認為輪班間隔11小時有困難，何不簡單修正為輪班間隔8小時加通勤時間？如果大家理性討論，很多事都可解決。

時代力量黨團總召徐永明說，堅決反對臨時會審查勞基法部分條文修法草案，將在全院委員談話會時提出，應先審礦業法與空氣污染防制法部分條文修正草案，黨團會議時會再進一步討論具體做法。1070101