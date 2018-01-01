2018年巴西主要挑戰：總統選舉與世界盃

目前在許多民調中，魯拉都大幅領先其他可能的總統候選人，如果魯拉二審定罪不能參選總統，左派政黨將討論是否推出共同的總統候選人，或由各黨自己決定。

2018年1月，第4聯邦地方法院將開庭審理是否維持對工黨籍前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的一審判決。

可預見的是，2018年總統選舉勢將成為巴西最具爭議性和極端性的熱門焦點。

（中央社記者唐雅陵聖保羅31日專電）2018年巴西將面臨一些重要挑戰，在政治上，10月民眾將投票選出共和國新總統，體育方面，巴西將在俄羅斯世界盃足球賽中爭取成為6冠王。

在民調中排名第2的是極右派的聯邦眾議員波索納洛（Jair Bolsonaro），還有中偏右的黨派，可能支持聖保羅州長奧克明（Geraldo Alckmin）或財政部長梅雷萊斯（Henrique Meirelles）角逐總統大位。

此外，巴西石油公司（Petrobras）貪瀆機制調查專案為民眾津津樂道，也可能刺激司法界、法務部和聯邦警察部門推出候選人從政。

除了總統大選，2018年巴西人最關心的話題是世界盃足球賽，教練泰特（Tite）自接掌國家隊以來，在南美資格賽一路勝出後，巴西隊再次成為奪冠熱門。

巴西國家隊在國際足球總會（FIFA）抽籤分在E組，將面對哥斯大黎加、塞爾維亞和瑞士。巴西隊如果順利從小組賽出線，可能面對的F組對手將包括上屆冠軍德國。1070101