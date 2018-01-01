周錫瑋應邀參加新北元旦升旗　朱立倫：共同為新北市加油

新北市政府今天（1日）107年在市民廣場舉行「元旦升旗典禮」，現場便擠滿參加升旗及健走的民眾；此外，新北市長朱立倫也邀請前台北縣長周錫瑋參加，希望以共同升旗的方式，讓國民黨團結一致，共同為新北市加油！

周錫瑋也參加元旦升旗的典禮，周錫瑋並與朱立倫、新北市副市長李四川及國民黨新北市黨部主委李乾龍互動熱絡。外界好奇朱立倫是否有驚喜的感覺，朱立倫表示，上個禮拜碰到周錫瑋時，有親自請他（周錫瑋）一起來參加，希望所有的市民大家都一起來參加，共同升旗、共同團結、共同為新北市加油！

朱立倫表示，今天是新北市中華民國107年的元旦升旗典禮，同時也舉辦開運健走的活動，沿途讓市民經過新北市新的市立圖書館，及包括板橋435園區、新月橋，並以板橋新北果菜公司做為終點；希望藉由這8.8公里的開運健走活動，讓大家能夠2018發發發。