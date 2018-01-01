周錫瑋應邀參加新北元旦升旗　朱立倫：共同為新北市加油

新北市政府今天（1日）107年在市民廣場舉行「元旦升旗典禮」，現場便擠滿參加升旗及健走的民眾；此外，新北市長朱立倫也邀請前台北縣長周錫瑋參加，希望以共同升旗的方式，讓國民黨團結一致，共同為新北市加油！
周錫瑋也參加元旦升旗的典禮，周錫瑋並與朱立倫、新北市副市長李四川及國民黨新北市黨部主委李乾龍互動熱絡。外界好奇朱立倫是否有驚喜的感覺，朱立倫表示，上個禮拜碰到周錫瑋時，有親自請他（周錫瑋）一起來參加，希望所有的市民大家都一起來參加，共同升旗、共同團結、共同為新北市加油！
朱立倫表示，今天是新北市中華民國107年的元旦升旗典禮，同時也舉辦開運健走的活動，沿途讓市民經過新北市新的市立圖書館，及包括板橋435園區、新月橋，並以板橋新北果菜公司做為終點；希望藉由這8.8公里的開運健走活動，讓大家能夠2018發發發。
媒體詢問開運健走的活動為什麼要發菜？朱立倫解釋，希望大家全年發財外，也希望民眾看到新北果菜公司新成立新的市場，因此以贈用有機蔬菜的方式，讓大家能夠發菜、發財；此外，新北市舉辦過水上、台灣最東點及今天在市民廣場的升旗，都是希望讓市民一起參與，共同熱愛中華民國，共同慶祝新年快樂。
民政局長江俊霆表示，在新店新和國小30名原住民師生的國歌、國旗歌聲中，市長朱立倫與民眾一起禮敬國旗緩緩升起，典禮結束後還參加開運發財健走8.8 公里闖關活動，闖關成功者可獲有機蔬菜1袋，希望讓民眾「動健康」與「吃健康」，同時「拿菜」能夠「納財」，在新的一年「有機」會「發發發」。