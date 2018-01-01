重慶市長平調天津 預料出任市長

中共19大之後，前天津市長王東峰調任河北省委書記，天津市長懸缺至今。前陝西省委書記婁勤儉10月底調任江蘇省委書記後，省長胡和平升任書記，省長、書記一肩挑。

（中央社台北1日電）2017年的最後一天，中國再傳重磅級官員調整。據報導，前重慶市長張國清調任中共天津市委副書記，預料將出任天津市長；前吉林省長劉國中調任陝西省副書記，若無意外，將出任陝西省長。

香港明報分析，這次調整，張國清和劉國中可望分別出任天津市長和陝西省長。天津兩個多月無市長、陝西書記兼省長的局面將結束。

目前除了福建省委書記于偉國兼任省長以及重慶市長、吉林省長出缺外，其他省份的政府一把手已調整完畢。

張國清有「兵工少帥」之稱，長期任職軍火企業。2013年，重慶政壇因前重慶市委書記薄熙來、前重慶副市長王立軍垮台而需重建之時，張國清脫離軍工集團空降重慶任市委副書記。2016年底，張國清接班黃奇帆，出任重慶市代市長，2017年初當選市長。

張國清平調天津，被認為是開了直轄市長平調的先例。由於近年多任天津市長出路不佳，有觀察人士指出，張國清調職騰出位子的意味明顯，現任重慶市委副書記唐良智，料將順位出任重慶市長。

而在黑龍江工作20多年的劉國中於2013年在黑龍江常務副省長任上調至有「冷衙門」之稱的中華全國總工會副主席，2016年又空降四川省委副書記，同年12月調任吉林副書記、省長，不到一年再平調至陜西。觀察人士指劉國中於兩年內輾轉3地，如此人事安排略顯兒戲。1070101