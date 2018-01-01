日職／巨人新口號「奮輝」　陽岱鋼可能打後段棒次

日職巨人隊在新的一年口號喊出「奮輝ＧＩＡＮＴＳ ＰＲＩＤＥ ２０１８～」，不但是代表要「奮發」，「散發出光輝」，也希望幫球隊拿到睽違6年的日本一總冠軍。

巨人隊監督高橋由伸3年約，剛好今年就是最後一年，今年球季前補強了大砲Alex Guerrero、野上亮磨這兩位好手加入，巨人隊競爭更為激烈。

高橋由伸表示：「希望大家拿出奮勇善的精神，拿出勇氣往前衝，等待榮光照耀我們巨人軍的光輝，為了睽違6年的日本一，球隊團結一心奮起。」

去年陽岱鋼、山口俊等FA球員大補強，不過巨人隊卻在5月下旬吞下隊史隊最慘13連敗，相隔11年再次落到Ｂ段班，首次無法打進季後挑戰賽，球團也有許多課題需要克服。



目前巨人隊野手以主將坂本勇人為首，投手當然是菅野智之，高橋由伸也希望巨人隊老將如阿部慎之助、長野久義能夠奮起，帶領年輕球員成長。



不過就棒次看來，巨人隊可能還會調整，目前二壘、第二棒可能會交給菜鳥吉川尚輝，一棒人選有陽岱鋼、長野久義、重信慎之介、陽岱鋼也有可能會被移往後段棒次，為了增加後段棒次的攻擊力與上壘率。