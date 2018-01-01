海外網購族注意 進口免稅門檻降至2000元

（中央社記者邱柏勝台北1日電）喜愛海外網購的民眾注意！自今天起，進口貨物免稅門檻已從新台幣3000元降至2000元，民眾在淘寶、Amazon等海外購物網站上買東西，單次超過2000元即須課稅。

為避免稅基流失、有心人士「化整為零」逃稅，財政部將進口貨品免稅門檻由3000元調降至2000元，原定去年9月實施。但新制還未正式上路時，就在財政部官網遭民眾罵翻，指這項作法圖利財團，剝奪人民小確幸。財政部為此延長緩衝期，至今年1月1日才正式實施。

財政部表示，之所以修法，是因近年海外網購興盛，許多民眾考量方便性與價格，常常在淘寶、Amazon等跨境電商網站購買商品。但在國內電商買商品，無論多少金額都要課稅，因此產生不公平競爭。