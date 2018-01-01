委國將調漲最低工資40% 恐助長惡性通膨

曾任巴士司機與工會領袖的馬杜洛在正午演說中表示：「好消息！」他的身旁還有委國國旗。

路透社報導，左派總統馬杜洛（Nicolas Maduro）在年終電視演講中表示，新的工資水準可以保護勞工對抗他所謂美國政府破壞社會主義的「經濟戰爭」。

（中央社卡拉卡斯31日綜合外電報導）委內瑞拉總統馬杜洛今天宣布1月將調漲最低工資40%。許多經濟學者認為，盛產石油卻陷入危機的委國已經出現惡性通貨膨脹問題，馬杜洛的承諾恐助長這樣的現象。

為了對抗物價上漲，馬杜洛一直在調漲最低工資，但加速的通膨問題與貶值的委國貨幣玻利瓦（bolivar）已經讓數百萬人陷入貧困。

若把糧票算入，委國人民現在每月將有約79萬7510元玻利瓦的收入，若以普遍使用的黑市指數來看，也只略高於美金7元（約新台幣210元）。數百萬委國人民還是會無法負擔一日3餐，調漲工資還有可能會讓通膨問題雪上加霜。

根據反對派領導的國會本月稍早公布的數據，1月到11月間物價上漲了1369%，2017年全年物價上漲預估將高達2000%。委國政府已經不再定期公布通膨數據。（譯者：中央社李佩珊）1070101