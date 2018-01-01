台灣青棒素質提升 國際賽成績抗壓決勝

台灣近兩屆U18世界盃青棒賽分別拿下第7和第8名，成績不算理想，但國內球探普遍認為台灣青棒選手的均值不斷向上提升；職棒退役球員、在業餘執教約18年的興大附農教練廖宏淵（原名廖述仁）就點出，10年前要看到有這麼多球速超過140公里的投手很難，現在幾乎每個球隊都能有1至2名。

台日青棒交鋒 從養成到決勝（2）（中央社記者謝靜雯台北1日電）近兩屆台灣在U18世界盃青棒賽都沒能打入4強，但國內教練和球探普遍認為台灣青棒層級球員素質整體而言在進步，台灣球員基數不如日本，抗壓性和穩定度才是關鍵。

台灣球員普遍素質提升，卻沒辦法反映在國際賽成績上，曾任2013年U18世界盃青棒賽日本代表隊總教練、日本青棒名校大阪桐蔭總教練西谷浩一表示，這與台、日青棒球員基數有關係，日本有約4000支高中球員，可以取材的範圍大，「長期觀察，台日在技術層面上沒有太大的落差」。他更謙虛地表示，日本在青棒國際賽屢戰上風，「只是剛好打出好表現而已」。

去年底台日高中棒球菁英對抗賽，日本千葉縣明星隊總教練澤田洋一和廖宏淵也都點出基數問題，日本4000支高中球隊，台灣扣除社團球隊後約僅剩50支球隊，在選材上本來就有侷限，加上場上專注力不足，即使技術層面沒有太大落差，細節定勝負。

近年多次帶領中華青棒隊出征的穀保家商總教練周宗志表示，日本球隊穩定度好、守備基本功也佳，加上跑壘速度造成對手守備的壓力，另外日本投手的控球和尾勁佳，基本功扎實，但扣除技術面，「抗壓性和穩定度很重要」。

以去年U18世界盃青棒賽中華代表隊為例，陣中投手群戰力亮眼，每名投手幾乎都有破145公里的球速，王志庭、林鋅杰、徐基麟、古林睿煬都是各母隊王牌，但最終卻沒能發揮優勢，無緣4強。

周宗志表示，長期觀察下來，球員坑壓性還是不如日本，造成這種情況的原因很多，或許日本因為有高強度甲子園賽制，球員面對一場定輸贏、一輩子一定要打進甲子園一次的高強度張力和壓力，長期下來對於抗壓性培養也有正面的幫助。1070101