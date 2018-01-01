基隆元旦升旗在台灣頭看日出　林右昌帶領民眾高唱國歌

基隆市長林右昌今（1）日帶領市府團隊及來自各界社團代表、民眾，一起參與「台灣頭，看日出」的元旦升旗典禮；眾人在無敵山海美景陪伴下，一起高唱國歌、迎接新年，希望在新的一年國運、市政都昌隆。
元旦升旗典禮由「舊情綿綿」劇中癡情又帥氣的男主角「明峰」陳彥廷、新生代演員李姵儀共同主持，開場表演則由基隆市唯一以打擊為主軸的演藝團體「妙音樂劇團」揭開序幕，接著是曾受邀參加2017台北世界大學運動會開幕表演的崇右影藝科技大學，表演藝術系踢踏舞及非洲鼓，最後由勞工盃冠軍得主凃慧玲小姐獻出美妙嗓音，讓現場市民時而熱血沸騰、時而如癡如醉。
行政院海岸巡防署北部地區巡防局第二岸巡總隊，也在基隆市所轄範圍最北端的彭佳嶼、基隆嶼同步升旗，與本島一同慶賀；林右昌感謝大家來參加這個全台灣最獨一無二、最漂亮的基隆市元旦升旗典禮，表達對這個國家的支持與愛護，今年是第三年在潮境公園舉辦升旗典禮，謝謝各主辦及協辦的單位，並期許基隆翻轉成為繁榮進步的城市。
林右昌也細數在未來這一年即將翻轉基隆的各項重大市政建設，包括城際轉運站、軍港遷移等，都將陸續的動工，讓大家驚豔於基隆的蛻變，看到市民朋友們充滿朝氣來參與升旗典禮，相信大家在新的一年都會非常順利、圓滿、心想事成，更祝福在新的一年市政昌隆、國運昌隆；此外，典禮結束後，還安排全民101高地健走，同時為便利市民朋友參加升旗，公車處在各區有免費升旗專車接送往返。