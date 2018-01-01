基隆元旦升旗在台灣頭看日出　林右昌帶領民眾高唱國歌

基隆市長林右昌今（1）日帶領市府團隊及來自各界社團代表、民眾，一起參與「台灣頭，看日出」的元旦升旗典禮；眾人在無敵山海美景陪伴下，一起高唱國歌、迎接新年，希望在新的一年國運、市政都昌隆。

元旦升旗典禮由「舊情綿綿」劇中癡情又帥氣的男主角「明峰」陳彥廷、新生代演員李姵儀共同主持，開場表演則由基隆市唯一以打擊為主軸的演藝團體「妙音樂劇團」揭開序幕，接著是曾受邀參加2017台北世界大學運動會開幕表演的崇右影藝科技大學，表演藝術系踢踏舞及非洲鼓，最後由勞工盃冠軍得主凃慧玲小姐獻出美妙嗓音，讓現場市民時而熱血沸騰、時而如癡如醉。