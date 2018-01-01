旭日虹橋曙光漫步　西螺健康健行迎接2018

縣長李進勇表示，雲林縣政府舉辦迎晨曦系列活動已邁入第三年，希望能延續2017年主辦台灣燈會的成功氣勢，一路將好運勢送到2018年，也祝雲林鄉親在新的一年平安順利、安居樂業。

2018「旭日虹橋曙光漫步」迎晨曦暨元旦健行活動，今天(1日)正式登場，縱使現場低溫寒冷，但仍抵不住早起熱情的民眾從各地湧入，和西螺媽祖太平媽、奇萌籽，一睹新年第一道曙光的風采。現場主辦單位貼心分送年度限量毛巾、太平媽平安符，已及西螺最有名的九層粿，讓民眾健行九層九、幸福長久久。

雲林縣政府、西螺鎮公所與西螺扶輪社共同主辦「旭日虹橋曙光漫步」迎晨曦暨元旦健行活動，1月1日清晨，由雲林縣長李進勇帶領上千熱情參與的民眾，漫步徜徉在西螺大橋上，迎接2018年第一道曙光。太日鼓團在西螺大橋第17拱上，敲著鼓聲，演奏雲林印象第四樂章《風行》，波瀾壯闊、充滿朝氣的鼓聲，引著民眾迎接曙光出現。



▲迎接新年第一道曙光的風采。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.01.01）

縣長李進勇表示，這是縣府第三年在西螺舉辦迎晨曦活動，已經與送夕陽及跨年煙火，共同成為雲林跨年三部曲經典系列。濁水溪是台灣的母親河，它蘊育了兩側的雲彰平原，產出大量的農物產品，今天見到第一道曙光，如同回到母親的懷抱，給予我們溫厚飽暖、源源不絕的能量，讓新的一年充滿希望與力量。而西螺扶輪社創社三十餘年，也感謝社長蔡清和與西螺扶輪社致力於社會公益及關心全民健康，更投入許多資源積極與縣府方面配合辦理這項充滿活力的活動。

迎接晨曦、旭日東昇之後，在溫暖陽光輝映的西螺大橋旁，由Flying BAND 飛行音樂團隊帶來一首首活力十足的動感歌曲，點亮新年的第一個早晨，現場還有奇萌籽舞蹈動作教學、互動遊戲以及摸彩活動，以及分送年度限量毛巾、太平媽平安符，已及西螺最有名的九層粿，讓民眾健行九層九、幸福長久久，約定明年再相見。



▲雲林縣長李進勇帶領上千熱情參與的民眾，漫步徜徉在西螺大橋上。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.01.01）