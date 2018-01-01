長照支付新制上路 照服員加薪有望

薛瑞元表示，民眾有長照服務需求，可打1966專線，就會有專員協助評估，核定失能程度分級及問題清單，提供相對應的長照服務。每個失能等級都有不同的服務使用額度，新版基準中，使用額度增加，且支付給服務提供單位的標準也提高。

長照新版給付支付基準今天上路，將長照需求者依失能程度分為2至8級，並擬定相對應的各類服務使用額度，提出「問題清單」並訂定「照顧組合」，費用依服務計價。

（中央社記者陳偉婷台北1日電）長照新版給付支付標準上路，有助照服員加薪。衛生福利部次長薛瑞元說，新版基準是以照服員月薪新台幣3.2萬元計算；專家林金立說，若只做輕鬆個案，服務未提升，薪水不易增。

支付標準提高，意指「服務單位做愈多，能拿到的支付愈多」；薛瑞元指出，服務提供單位為了要拿到更多錢，就需要更多照服員，薪資就要提高，就能找到人才。提高支付標準也讓服務提供單位有能力提供較好薪資，讓服務能更快長出來。

薛瑞元也說，新版給付支付標準的計算基準，是以照服員每個月薪水3.2萬元計算。但並不是說每個照服員都能拿到3.2萬元，畢竟不是政府直接付錢給照服員，每個單位、各縣市薪資水準會不同，但3.2萬元是比較平均、合理的數字。

外界估算，新制上路後，照服員薪水可望上看4萬元；薛瑞元說，他從未說過照服員可以加薪到4萬元，但因新制針對照顧特殊、夜間個案另有加成設計，如果照服員能力強、相當有經驗、全職做，4萬元的推論合理。

台灣居家服務策略聯盟理事長林金立說，以「編號AA06」的身體困難照顧加計計算，照顧有管路、體重超過70公斤、移位困難者，照服員要協助移位、起床，若服務時間是晚上8時以後，1個月應可拿到1萬元加計，加上原本的月薪，一定可以上看4萬元。

林金立說，過去制度沒有依服務對象難易做區隔，因而照服員可能只想做簡單的，如打掃、家務等工作，導致重症者找不到人協助翻身、洗澡、移位；新制上路後，用實質的「薪資成就」提高照服員從事困難任務的意願。

林金立表示，新制上路後，照服員只要有付出就有機會能加薪，但若只做輕鬆個案，服務未提升，薪水不易增加。1070101