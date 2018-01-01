金正恩元旦嗆美國 對南韓秀對話希望

（中央社首爾1日綜合外電報導）北韓領導人金正恩今天在元旦演說中向美國發出強硬訊息，稱北韓必須大量製造核彈頭和飛彈，但也表示對南韓敞開對話之路。
路透社報導，金正恩表示，美國將永遠無法對北韓開戰，因為北韓已發展出以核武打擊美國本土全境的能力。他在元旦電視演說中表示：「整個美國都在我方核武射程範圍內。核按鈕一直在我桌上。這是事實，不是威脅。」
法新社報導，金正恩說：「（北韓）能因應美國任何一種核子威脅，且擁有強大的核威懾力能阻止美國玩火。」
他說：「今年我們應聚焦在大量製造核彈頭和彈道飛彈以用來作戰部署。」他還說：「唯有我方安全受到威脅時，才會動用這些武器。」
北韓2017年9月無視國際警告和制裁，試射洲際彈道飛彈且第6度核試，也是威力最強的一次，升高朝鮮半島衝突再起的疑慮。
金正恩表示，務必降低朝鮮半島軍事緊張並改善與南韓的關係，還說對話之路已開。
金正恩說，他將考慮派代表團赴南韓參加2月舉行的平昌冬季奧運。他說：「北韓參加這場冬奧將是展現人民團結的好機會，我們預祝冬奧圓滿成功。兩韓官員或許會就此可能性緊急會商。」
南韓總統文在寅先前表示，北韓的參賽將能確保平昌冬奧的安全，且12月時曾提議將南韓和美國聯合軍演延到冬奧結束後舉行。（譯者：中央社盧映孜）1070101