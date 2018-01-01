金正恩元旦嗆美國 對南韓秀對話希望

（中央社首爾1日綜合外電報導）北韓領導人金正恩今天在元旦演說中向美國發出強硬訊息，稱北韓必須大量製造核彈頭和飛彈，但也表示對南韓敞開對話之路。

路透社報導，金正恩表示，美國將永遠無法對北韓開戰，因為北韓已發展出以核武打擊美國本土全境的能力。他在元旦電視演說中表示：「整個美國都在我方核武射程範圍內。核按鈕一直在我桌上。這是事實，不是威脅。」

法新社報導，金正恩說：「（北韓）能因應美國任何一種核子威脅，且擁有強大的核威懾力能阻止美國玩火。」

他說：「今年我們應聚焦在大量製造核彈頭和彈道飛彈以用來作戰部署。」他還說：「唯有我方安全受到威脅時，才會動用這些武器。」