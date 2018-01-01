賴瑟珍再出發 為觀光業搭國際交流平台

「台灣旅遊交流協會」前身是「台灣優質觀光協會」，由旅行社、飯店、遊樂區、購物店、餐飲業等觀光相關產業代表在2014年底發起成立，前立委朱鳳芝是首任理事長，賴瑟珍2017年10月獲選為第二任理事長，協會11月獲內政部同意更名，今年1月5日將舉行新會址開幕茶會。

（中央社記者汪淑芬台北1日電）前台灣觀光協會會長賴瑟珍去年1月退休，觀光業界人士仍不時向她請益，賴瑟珍心繫台灣觀光發展，去年10月接任台灣旅遊交流協會理事長，盼為觀光產業搭起國際交流平台。

賴瑟珍在台灣觀光界的資歷超過40年，國內外甚至兩岸都建立相當深厚的人脈，好人緣也讓她與國內外很多觀光界人士建立深厚友誼，去年離開台灣觀光協會後，國內外觀光界友人，也陸續拜訪賴瑟珍，不少台灣旅遊業者更是向她請益。

賴瑟珍今天受訪笑稱自己關心觀光「本性難移」，但她表示，「台灣旅遊交流協會」是非營利的社會團體，她希望透過她的人脈，幫多數台灣中小型旅遊業開拓國際視野，由協會為包括旅行社、飯店、民宿、遊樂園等台灣觀光產業，搭建人才與業務的國際交流平台。

賴瑟珍提到，去年大陸甘肅省一些旅遊業者來台灣，她帶大陸的業者到野柳，介紹地質公園，大陸業者提到甘肅的張掖也有地質公園，可與野柳地質公園交流，她覺得她應該幫台灣的觀光業在國際交流上，多盡一分心力。

賴瑟珍舉例，台灣與泰國的飯店可做美食人才交流，相互派人觀摩，而馬來西亞原住民旅遊區的設計，值得台灣的旅遊區參考；至於北海道民宿，也可與台灣的民宿相互學習。

賴瑟珍在交通部觀光局工作39年，2012年自觀光局長退休後，不到兩個月，被延攬出任台灣觀光協會會長，去年1月退休。

賴瑟珍對台灣觀光發展點滴如數家珍，對台灣觀光產業的特性更是瞭若指掌，她與觀光業界共同打拚的過往，仍讓觀光業界稱讚與懷念。

創新旅行社董事長李奇嶽說，賴瑟珍無論在觀光局長任內，或擔任台灣觀光協會會長期間，在對外的交流上都樹立很好的口碑，很多經驗更是一等一，觀光業期待她再帶著業者打拚。

高雄餐旅大學副校長劉喜臨說，台灣觀光目前的情勢不能單打獨鬥，必須打團體戰，才能從周邊競爭國家、旅遊目的地中脫穎而出。

劉喜臨認為，賴瑟珍在台灣觀光的發展歷程上，有一定的高度及力量，學界全力支援由她帶領新整合業界的「台灣旅遊交流協會」，相信觀光局、觀光協會及台灣旅遊交流協會能有效分進合擊，對全球發聲，讓台灣成為亞洲重要的旅遊目的地。1070101