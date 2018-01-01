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熱門股—鴻海年末點燃反攻火種 外資封關前連3買助威

鉅亨網2018/01/01 11:30
鉅亨網 / NOWnews
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一度遭遇外資連續 23 天賣超的鴻海 (2317-TW)，新曆年封關前夕在外資轉為連續 3 天買超後，股價順利收復月線大關，法人表示，隨著 5 日線及 10 日線均向上翻揚，預料鴻海短線股價將有機會挑戰 100 元大關。

法人表示，電子三雄中，只有鴻海是外資在新力年封關前最後三天都維持買超的權值股，由於鴻海短線股價從 122.5 元一路滑落到 90.5 元，市值也蒸發超過 5000 億元，顯示鴻海之前的股價確實有出現超跌的跡象。

 

法人表示，從技術線型來看，鴻海股價在 93 元以下就已經進入了長期投資區域，不過股價在經過連續走弱之後，市場信心不足，加上外資又持續賣超，更讓鴻海股價難以有效止跌，現在外資終於終止連續賣超，預料部分回補持股的買盤將陸續浮現。

如果投資人看好鴻海行情，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如鴻海兆豐 75 購 01(062649-TW)、鴻海中信 73 購 03(066554-TW)、鴻海國泰 74 購 04(067052-TW) 等。

鴻海相關認購權證。資料來源：鉅亨網整理
鴻海相關認購權證。資料來源：鉅亨網整理

 

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關鍵字鴻海月線市值外資買超headline
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