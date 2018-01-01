元旦升旗慢跑迎新年　陳光復：帶領澎湖繼續起飛

2018年的第1個早晨，澎湖縣長陳光復與鄉親、全縣各級學校及機關代表等，在縣政府廣場以高唱國歌、升旗、慢跑等方式，迎接嶄新的一年。他期勉大家，珍惜共同擁有的美好與新的開始，對新的一年充滿信心、希望與活力！縣府定全力以赴，扮演好縣政火車頭的角色，帶領澎湖繼續起飛，一年比一年更好。

1日上午，縣府廣場即聚集千餘人，大家不畏冷冽寒風，參加元旦升旗典禮暨慢跑。活動由湖西國中管樂隊表演揭開序幕，隨後澎防部演出戰鼓秀，磅礴鼓聲撼動人心，令人熱血澎湃。接著舞獅隊熱鬧的表演，讓現場喜氣洋洋。

8時一到，在陳縣長帶領下，包括副議長陳雙全、議員陳慧玲、呂黃春金、副縣長林皆興、秘書長胡流宗、馬公市長葉竹林、澎防部政戰主任劉強華、後指部指揮官劉東奇及縣府各局處主管、各級學校校長及機關代表與民眾，在菊之音青少年合唱團領唱下，全體肅敬引吭高唱國歌，歌聲響徹雲霄，展現出十足的愛國情操。接著在國旗歌樂聲中，中華民國國旗冉冉升起飄揚在天空，現場一片喜慶歡樂，大家在晨曦中共同迎接新的一年的到來。



▲縣府廣場聚集千餘人，參加元旦升旗典禮暨慢跑。（圖／記者鄧至傑攝 , 2018.01 01）

陳光復致詞時表示，在2018年的第1個早晨，大家聚集在這裡，參加第1個升旗典禮，期盼新的一年，有新的氣象。這三年來，澎湖的觀光人口從從95萬增加到115萬人次，近兩年來設籍人口數從10萬1千增加到10萬4千人，新設立的公司行號成長了900家左右、民宿多了近400間，從這些可看得出，澎湖一直在發展，一直在繁榮。感恩縣府同仁、夥伴、議會、國軍弟兄、姐妹、師長的支持與付出。

陳光復指出，縣府積極從社會福利、離島交通、碼頭建設、教育、醫療、生態等各面向，努力向下紮根，如生育補助、嬰幼兒搭機補助、中小學營養午餐、大學獎助學金的補助。對於65歲以上長者的照護也是不遺餘力，增加27個關懷據點、五鄉一市皆有社福館、成立18個共餐據點，對於孤苦獨居的長者，增加晚上送餐服務，關懷其起居生活。他也再次提到，會持續爭取離島加給比照金馬，讓更多士農工商優秀人才留在此打拚，帶領澎湖繼續向上提升進步。



▲在晨曦中共同迎接新的一年的到來。（圖／記者鄧至傑攝 , 2018.01 01）

副議長陳雙全表示，生活在澎湖，無論食衣住行、治安、環境都很令人放心，我們感到平安與快樂，期許澎湖能繼續起飛，天佑台灣、天佑澎湖。

升旗典禮結束後，參加民眾在縣長陳光復、副議長陳雙全、議員陳慧玲、呂黃春金、副縣長林皆興、秘書長胡流宗、馬公市長葉竹林等人鳴槍聲中，展開慢跑活動，慢跑路線自縣府出發，沿途經民族路、中山路，最後由中正路回到縣府，全長逾2公里，參與民眾透過慢跑活動，展開一個健康的新開始，迎接2018年的新希望。



▲縣長陳光復鳴槍聲中，展開慢跑活動。（圖／記者鄧至傑攝 , 2018.01 01）