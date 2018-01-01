伊朗示威延燒 重點快速掌握

這次示威首先在東北部的伊朗第2大城麥什赫德（Mashhad）爆發，隨後蔓延至首都德黑蘭及其他都會中心。伊朗民眾宣洩像蛋類等基本民生物資價格飆漲的憤怒，以及不滿政府在明年預算中提高燃料價格。

政治抗爭在安全單位遍佈各處的伊朗很罕見。自12月28日以來，各地已有數以萬計的人走上街頭，這是繼2009年當時總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）爭議連任所引發的動亂以來，最大規模的示威。

（中央社倫敦31日綜合外電報導）伊朗今天警告，將對示威群眾採取嚴厲鎮壓。伊朗目前發生的全國性示威，是2009年震撼全國的動亂以來，對伊朗神職領導人構成的最嚴峻挑戰之一。路透社整理此次示威相關重點。

不過一開始聚焦於經濟難題與貪瀆的示威，現已轉變為政治集會。

● 伊朗政府將如何因應？

伊朗政府這次的主要挑戰，是要在不引發更多民眾怒火下，找出鎮壓反抗的方法。

儘管已有2名示威者被殺及數百人被捕，多數人仍相信伊朗警方在大部分的示威場合時已展現自制。

伊朗的國家安全委員會已舉行緊急會議，目前已決定封鎖社群媒體及傳播訊息的相關應用程式，以限縮號召示威的資訊流通。到目前為止，伊朗仍避免動用精銳的革命衛隊、巴斯杰（Basij）民兵，以及鎮壓2009年暴動時造成數十名示威群眾死亡的便衣安全武力。

在此同時，伊朗政府撤回了調漲燃料價格的計畫，允諾增加對貧困者的現金補助，未來數年並且創造更多就業機會。

● 示威群眾主要訴求為何？

全國各地的伊朗民眾希望提高薪資、終結貪瀆。許多人也質疑伊朗在中東外交政策上的智慧；伊朗介入敘利亞、伊拉克以和對手沙烏地阿拉伯競逐影響力。

伊朗資助巴勒斯坦與黎巴嫩什葉派團體「真主黨」（Hezbollah）也引起伊朗民眾憤怒，希望政府應多聚焦國內經濟問題。

從口號內容遍及各類議題，顯示這波示威包含訴求各異的廣泛社會階層。與2009年的動亂不同，這次示威缺乏明確的領導者，顯現更加自主性，這對當局恐怕會是更危險與棘手的狀況。

● 伊朗經濟情況有比過去更糟嗎？

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）2015年與世界各強權達成一項核子協議，以抑制核子計畫換取解除大部分國際制裁，然而伊朗至今尚未看到任何好處。

據伊朗統計單位指出，這個財政年度的失業率達12.4%，較前一個年度上升1.4%，年輕人的失業率今年更達28.8%。

但各項經濟指標在羅哈尼政府下均呈改善，伊朗的經濟也不再處於困境，然而成長對整體青年人口而言仍嫌太慢，青年人口比伊斯蘭理想主義者更看重就業與改革；此外，與美國間的緊張關係也拖累伊朗復甦。（譯者：中央社陳亦偉）1070101