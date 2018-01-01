柯文哲新年新願：不快樂也要裝快樂過每一天

台北市長柯文哲今(1)日前往花博公園出席2018元旦健走活動，他期許民眾「日行一萬步，健康有保固」，讓世大運後這股喜愛運動的風氣可以延續下去，讓台北成為健康的城市。

記者聯訪時詢問新年新希望，柯文哲說，還是一樣「認真的過每一天」，如果可以的話，快樂的過每一天；如果沒有辦法快樂，至少也要「裝得快樂的過每一天｣。

民調指出，柯文哲的聲望超越蔡英文總統與行政院長賴清德，柯文哲回應，前幾天另一份民調才說，有超過半數的民眾再也不支持他，所以民調看看就好，裡面講的東西就做為參考，該改的還是要努力改。