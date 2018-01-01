柯文哲新年新願：不快樂也要裝快樂過每一天

台北市長柯文哲今(1)日前往花博公園出席2018元旦健走活動，他期許民眾「日行一萬步，健康有保固」，讓世大運後這股喜愛運動的風氣可以延續下去，讓台北成為健康的城市。
記者聯訪時詢問新年新希望，柯文哲說，還是一樣「認真的過每一天」，如果可以的話，快樂的過每一天；如果沒有辦法快樂，至少也要「裝得快樂的過每一天｣。
民調指出，柯文哲的聲望超越蔡英文總統與行政院長賴清德，柯文哲回應，前幾天另一份民調才說，有超過半數的民眾再也不支持他，所以民調看看就好，裡面講的東西就做為參考，該改的還是要努力改。
媒體詢問，今年柯文哲出席總統府升旗典禮，與蔡英文同時走出來，是否就是所謂的「跟民進黨高層關係很好」？柯文哲回答，他跟綠營的朋友，不管高層、基層都還不錯，但這種場合要對話不容易，通常握完手、繞一圈就出來了。
柯文哲在前一晚開直播與臉書粉絲互動，提到未來希望可以每天睡滿6小時，柯文哲感嘆「錢很難賺」，像今天跨完年，清晨馬上要升旗，上午還要健走，太辛苦了。
台北昨晚空汙嚴重，有環保團體認為是跨年晚會帶來的大量車潮導致，希望市府未來不要再舉辦跨年晚會，柯文哲表示，空氣污染是每一天都有的問題，所以應該整體規劃，而不是只有處理某一天，畢竟一年有365天。至於這次跨年晚會人次減少，是否與空汙相關？柯文哲說，每年跨年晚會人數高高低低，辦在周六會比較高，昨天因為是周日，人數掉一點很正常。
至於市長辦公室主任一職是否已有新的人選？柯文哲說，目前正在找，不管是企業還是組織，都必須有活水，要有新的人進來。