總統府元旦升旗音樂會　國軍楷模領唱國歌

（軍聞社記者莊家宏臺北1日電）歡慶中華民國107年元旦，國防部長馮世寬清晨率領軍政副部長蒲上將、國防大學校長吳上將等聯參單位主管，以及陸、海、空軍官校、國防大學、國防醫學院、陸軍專科學校及空軍航技學院等7所軍事校院學生代表計480員，參加元旦總統府升旗音樂會，共同迎接嶄新的一年。

國防部指出，唱國歌、參加升旗典禮，都是熱愛國家的具體表現，今年持續由林志穎上校等44員國軍楷模，於元旦總統府升旗典禮時，與世大運金牌選手、中華男足隊共同帶領民眾齊唱國歌，延續榮耀至新的一年，深具意義。

此外，今年元旦升旗音樂會，國防部示範樂隊與三軍儀隊配合大會企劃主軸「幸福共好」，以「和平進行曲」、「信號曲」、「飛揚的心」、「擁抱世界擁抱你」及「南風進行曲」等5首曲目，搭配三軍儀隊走位變化及花式操槍，展現精彩隊形，呈現富國利民，繁榮昌盛，共同迎接中華民國107年的開始。

國防部強調，中華民國107年元旦總統府升旗典禮為國家重要慶典，配合「幸福共好」的活動主軸，除由國軍楷模領唱國歌及軍事院校學生參與升旗音樂會外，三軍儀隊及國防部示範樂隊更將在全國民眾面前呈現完美的壯盛軍容，以實際的行動表達對國家的熱愛。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社