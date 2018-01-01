新媒體衝擊 中國紙媒紛傳停刊

（中央社台北1日電）中共解放軍報社微信公號「中國民兵」透露，有17年歷史的環球軍事雜誌今起停刊，將轉型新媒體，每週一至週五以公眾號形式推送閱讀。先前已傳出至少10家大陸報紙今年元旦開始告別市場。

環球軍事自2001年2月創刊，從2001年第1期到2017年第404期，這本軍刊走過了17年。

此外，隸屬於江西宜春報業集團的贛西晚報去年12月30日在最後一期報紙的頭版宣布自31日起休刊。

贛西晚報當天的編輯部文章說，「網絡、新媒體無情衝殺，擄走了您關注晚報的時間和精力，晚報也在這滾滾大潮中漸漸趨於無力，動止艱難。」