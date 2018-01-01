新媒體衝擊 中國紙媒紛傳停刊

（中央社台北1日電）中共解放軍報社微信公號「中國民兵」透露，有17年歷史的環球軍事雜誌今起停刊，將轉型新媒體，每週一至週五以公眾號形式推送閱讀。先前已傳出至少10家大陸報紙今年元旦開始告別市場。
環球軍事自2001年2月創刊，從2001年第1期到2017年第404期，這本軍刊走過了17年。
此外，隸屬於江西宜春報業集團的贛西晚報去年12月30日在最後一期報紙的頭版宣布自31日起休刊。
贛西晚報當天的編輯部文章說，「網絡、新媒體無情衝殺，擄走了您關注晚報的時間和精力，晚報也在這滾滾大潮中漸漸趨於無力，動止艱難。」
汕頭都市報12月31日頭版也發表「休刊轉型致讀者」一文向讀者道別，表示將發展新媒體、開發新業態並尋求新機遇 。
汕頭都市報是汕頭經濟特區報社的系列報刊之一，於1999年3月15日出刊，至今累計刊發6860期。
隸屬於汕頭經濟特區報社的汕頭特區晚報31日也在頭版發表休刊轉型文表示，自2018年元旦起轉型休刊，原有品牌版面、著名欄目以及微博和公眾號，將繼續集結於汕頭經濟特區報社旗下全媒體。
山東濟南日報報業集團旗下的都市女報2017年12月29日發布消息說，自今天起改為逢週二、週五出版。都市女報於2001年9月24日創刊，先前為每週5期，每期24版。
新媒體的衝擊下，上述報刊外，去年底就傳出至少10家紙媒今天起停刊，類型遍及專業報、地方報、綜合報以及捷運報，其中包括北京娛樂信報、渤海早報、球迷報、大別山晨報、皖南晨刊、白銀晚報、台州商報和湘潭晚報。1070101