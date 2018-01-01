空污減緩 環署解除中央指揮中心開設

（中央社記者吳欣紜台北1日電）環保署今天說，由於全台空氣品質除高雄市、屏東縣及三個離島測站達一級預警以上外，其餘縣市已逐漸恢復，縣市應變指揮中心陸續解除，經評估決定解除中央防制指揮中心開設。

行政院環境保護署今天發布新聞稿指出，根據今天早上7時空氣品質監測結果，境外污染影響已減緩，空氣品質逐漸恢復正常，全國77站中有17站達紅色等級、7站達橘色等級，其他各站皆為良好或普通等級。

其中，高屏地區因境外污染仍未完全擴散，屏東上午7時測得細懸浮微粒（PM2.5）最高濃度87微克/立方公尺，金門及馬祖也仍受境外污染影響，PM2.5濃度分別為65及78微克/立方公尺；馬公地區則因清晨施放煙火，凌晨1至2時PM2.5濃度高達447微克/立方公尺、懸浮微粒（PM10）高達663微克/立方公尺，上午7時已下降為26微克/立方公尺。