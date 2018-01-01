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中央社

空污減緩 環署解除中央指揮中心開設

中央社2018/01/01 12:15
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北1日電）環保署今天說，由於全台空氣品質除高雄市、屏東縣及三個離島測站達一級預警以上外，其餘縣市已逐漸恢復，縣市應變指揮中心陸續解除，經評估決定解除中央防制指揮中心開設。

行政院環境保護署今天發布新聞稿指出，根據今天早上7時空氣品質監測結果，境外污染影響已減緩，空氣品質逐漸恢復正常，全國77站中有17站達紅色等級、7站達橘色等級，其他各站皆為良好或普通等級。

其中，高屏地區因境外污染仍未完全擴散，屏東上午7時測得細懸浮微粒（PM2.5）最高濃度87微克/立方公尺，金門及馬祖也仍受境外污染影響，PM2.5濃度分別為65及78微克/立方公尺；馬公地區則因清晨施放煙火，凌晨1至2時PM2.5濃度高達447微克/立方公尺、懸浮微粒（PM10）高達663微克/立方公尺，上午7時已下降為26微克/立方公尺。

環保署表示，昨天依空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法規定開設第二級中央防制指揮中心，也在上午8時、下午2時及晚上8時召開應變專案會議，要求各級環保機關加強污染源稽查管制力道，啟動電廠友善降載減排，避免露天燃燒等行為，以減少空氣污染排放。

依據今天空氣品質監測結果，目前全台空氣品質除高雄市、屏東縣及三個離島測站達一級預警以上外，其餘縣市已逐漸恢復，環保署指出，經評估決定解除中央防制指揮中心開設。另外，也將適時邀集各機關及地方環保局召開檢討會，討論此次應變執行成果，以精進後續應變作為。1070101

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