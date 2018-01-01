加州寫歷史新頁 1月1日起合法零售大麻

（中央社聖荷西31綜合外電報導）經過一年計劃，加州明天將創造歷史，開設第一間大麻零售店，准許成人購買最多1盎司（約28公克）的大麻。

「信使新聞」（The Mercury News）報導，舊金山灣區（Bay Area）和聖克魯斯（Santa Cruz）近50間藥局獲准販售娛樂用大麻，還有更多執照等待核發。

除此之外，加州已經核發約20張大麻種植執照和22張生產執照。生產執照牽涉萃取需要的化學成分。

聖荷西（San Jose）藥局Elemental Wellness的詹諾斯基（Marcus Genosky）說：「我們真的很興奮，也準備好上路。」「手續和所有執行系統都已經到位，我們很興奮。」