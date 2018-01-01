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中央社

加州寫歷史新頁 1月1日起合法零售大麻

中央社2018/01/01 12:24
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社聖荷西31綜合外電報導）經過一年計劃，加州明天將創造歷史，開設第一間大麻零售店，准許成人購買最多1盎司（約28公克）的大麻。

「信使新聞」（The Mercury News）報導，舊金山灣區（Bay Area）和聖克魯斯（Santa Cruz）近50間藥局獲准販售娛樂用大麻，還有更多執照等待核發。

除此之外，加州已經核發約20張大麻種植執照和22張生產執照。生產執照牽涉萃取需要的化學成分。

聖荷西（San Jose）藥局Elemental Wellness的詹諾斯基（Marcus Genosky）說：「我們真的很興奮，也準備好上路。」「手續和所有執行系統都已經到位，我們很興奮。」

加州民眾挑戰聯邦法律，從2016年11月加州64號提案（Proposition 64）通過後就開始合法使用大麻，但明天開始販售大麻才正式合法化。

加州與另外7個州及哥倫比亞特區（District ofColumbia）已經採行娛樂用大麻合法化的寬容法律。

加州為了準備合法販售大麻，立刻建立制度監管種植、製造、運銷和販售大麻的新商家。加州直到11月底前都尚未開放最後的「緊急」規章和申請手續。

加州大麻管制局（Bureau of Cannabis Control）監管人員整個週末都在審查並核發執照。部分店家直到昨天或今天才知道自己究竟是否能開業。

奧克蘭（Oakland）藥局Magnolia Wellness執行董事高茲柏里（Debby Goldsberry）說：「我們很焦急，不知道是否能如期於1月1日開業。」（譯者：中央社李佩珊）1070101

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