NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈元旦第二爆　李準庭沼珉戀愛ing全國海拔最高　勞健檢醫療機構揭牌勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
地方

朱周侯同台升旗　周錫瑋透露跟朱立倫有2次長談

記者陳志仁／新北報導2018/01/01 12:57
▲新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、新北市副市長侯友宜與李四川，今日一起參加在市民廣場舉行的「元旦升旗典禮」。（圖／記者陳志仁攝，2018.01.01）
▲新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、新北市副市長侯友宜與李四川，今日一起參加在市民廣場舉行的「元旦升旗典禮」。（圖／記者陳志仁攝，2018.01.01）

新北市長朱立倫邀前台北縣長周錫瑋參加今（1）日在市民廣場舉行的「元旦升旗典禮」，朱立倫、周錫瑋、新北市副市長侯友宜將同台，外界也好奇會不會產生什麼樣的「火花」？周錫瑋表示，「火花」常常有，最近的「火花」是和平的！

周錫瑋今日受訪時透露，我們最近都有見過幾次面，尤其跟朱立倫有2次的長談，長談的內容不外乎是「大家可不可以和氣、開心一點，彼此之間做一個朋友！」其它私下的場合也見過面，希望有多的事情，大家都能溝通；此外，跟侯友宜在許多的場合上，也都很「自然」坐在一起。

媒體追問周錫瑋「現在是否沒有和氣的氛圍？」周錫瑋指出，以前因為沒有見面，最近比較常常有機會見面，他個人覺得互相服務一下、聊一聊應該都很好；此外，今（1）日參加在新北市市民廣場舉行的「元旦升旗典禮」，是因為朱立倫跟他說歡迎所有的新北市民參加，同時凡有升旗的地方，只要有時間都會去，今天早上有先去參加國民黨中央黨部的升旗典禮。

侯友宜被視為強勁的對手，一起同台會不會緊張？周錫瑋強調，我們什麼大風大浪沒見過，從來不會緊張，認為「從容大度」「和氣」、「開心」是所有參與選舉的人，應該要有的表現，不要吵來吵去，也不要怒目相向，這都不好，有機會大家多溝通：除了有很多的議題要跟朱立倫討論外，將來一定會找機會跟侯友宜聊一聊新北市未來發展的議題！

關鍵字朱立倫周錫瑋侯友宜元旦升旗國民黨
南橫馬拉松期前會議　交管計畫全台最高海拔　梨山元旦升旗典禮

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan