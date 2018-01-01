朱周侯同台升旗　周錫瑋透露跟朱立倫有2次長談

新北市長朱立倫邀前台北縣長周錫瑋參加今（1）日在市民廣場舉行的「元旦升旗典禮」，朱立倫、周錫瑋、新北市副市長侯友宜將同台，外界也好奇會不會產生什麼樣的「火花」？周錫瑋表示，「火花」常常有，最近的「火花」是和平的！

周錫瑋今日受訪時透露，我們最近都有見過幾次面，尤其跟朱立倫有2次的長談，長談的內容不外乎是「大家可不可以和氣、開心一點，彼此之間做一個朋友！」其它私下的場合也見過面，希望有多的事情，大家都能溝通；此外，跟侯友宜在許多的場合上，也都很「自然」坐在一起。

媒體追問周錫瑋「現在是否沒有和氣的氛圍？」周錫瑋指出，以前因為沒有見面，最近比較常常有機會見面，他個人覺得互相服務一下、聊一聊應該都很好；此外，今（1）日參加在新北市市民廣場舉行的「元旦升旗典禮」，是因為朱立倫跟他說歡迎所有的新北市民參加，同時凡有升旗的地方，只要有時間都會去，今天早上有先去參加國民黨中央黨部的升旗典禮。