藍祭總預算案海戰術 柯建銘:沉著應變

中國國民黨立法院黨團書記長林為洲告訴中央社記者，第一階段每位立委至少提案50案，光三級機關就有250幾個，如果認真審查預算一機關提一案，就200多案了，作為在野黨審預算就要刪減浮編預算、凍結部分預算。

行政院長賴清德日前與民進黨籍立法委員便當會敲定，由民進黨團提案要求召開臨時會處理勞基法部分條文修正草案、107度中央政府總預算案、涉及稅改方案的所得稅法部分條文修正草案、補提名監察委員人事同意權案及農田水利會組織通則部分條文修正草案。

（中央社記者陳俊華台北1日電）民進黨立法院黨團2日將提案召開臨時會處理總預算案等案。針對國民黨團擬祭案海戰術，民進黨團總召柯建銘今天說，除協商外，只要有表決就甲動，沉著應變，也盼在野黨理性協商。

林為洲說，一般公務機關編列預算都是抄去年的，通常都會加一點，「稍微有點浮編」，在野黨當然要控管，沒有硬性說總數一定要提幾案，但有建議黨籍立委利用假期好好跟助理一起看預算書，提出刪減、凍結案。

民進黨團書記長何欣純向中央社記者說，若一人提50案，總共至少會有1600多案，用這樣的戰術沒辦法讓總預算好好討論，光是要表決可能就要花掉臨時會大部分的時間，奉勸國民黨團可以坐下來協商，盡量精簡。

柯建銘向中央社記者表示，面對國民黨團的案海戰術，民進黨團會沉著應變，臨時會一開始就是勞基法修正草案，其他依序為監委人事同意權、農田水利會組織通則部分條文修正草案、涉及稅改方案的所得稅法部分條文修正草案、總預算案。

他表示，已經做好各項準備，除協商外，只要表決就甲動，如果在野黨團能夠理性協商，案子提前處理完畢，臨時會就提前結束，如果在野黨要非理性杯葛，臨時會開到月底也不意外。1070101