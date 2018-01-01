全台最高海拔元旦升旗典禮　在梨山賓館前廣場

2018全台最高海拔元旦升旗典禮在梨山！市府觀旅局與交通部觀光局1日上午8點在標高近2,000公尺的梨山賓館前廣場舉行元旦升旗典禮；副市長林陵三與全台各地來的300多位遊客到場見證，也當場許下新年新願望，強調今年將努力開通中橫臨37便道，讓遊客可在谷關泡湯完後，直接上梨山旅遊。
梨山元旦升旗典禮於1日清晨6點，在梨山賓館前廣場展開，由副市長林陵三主持，並與農業局長王俊雄、觀光旅遊局主秘莊右孟、交通部觀光局參山國家風景區管理處長廖錫標、和平區公所秘書蕭金木、福壽山農場副場長楊正南等人士，在台灣警界首支樂團「梨山七匹狼」所演奏的國歌聲中，向國旗致敬，目送國旗冉冉上升。
在「黎響大鼓隊」的鼓聲中，林副市長與現場300位遊客互道新年快樂，預祝台中「2018台中世界花卉博覽會」順利舉行；並邀請全世界民眾一起到台中欣賞花博，感受百花盛開、花團錦簇的魅力。
林副市長表示，新年第一個願望，就是今年要讓台8線中橫臨37便道順利開通，市府相關局處將審慎評估，以安全做為最高原則；努力開通中橫臨37便道，讓遊客可從谷關走中橫便道上梨山旅遊，品嚐水蜜桃、高山茶、甜柿等高山農產品與水果，並促進梨山地區觀光發展。
此外，主辦單位清晨也在海拔2,600公尺高的福壽山天池，舉辦迎曙光活動，氣溫雖僅攝氏4至5度，仍吸引來自各縣市近500位民眾一同迎接2018年的日出。