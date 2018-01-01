全台最高海拔元旦升旗典禮　在梨山賓館前廣場

2018全台最高海拔元旦升旗典禮在梨山！市府觀旅局與交通部觀光局1日上午8點在標高近2,000公尺的梨山賓館前廣場舉行元旦升旗典禮；副市長林陵三與全台各地來的300多位遊客到場見證，也當場許下新年新願望，強調今年將努力開通中橫臨37便道，讓遊客可在谷關泡湯完後，直接上梨山旅遊。

梨山元旦升旗典禮於1日清晨6點，在梨山賓館前廣場展開，由副市長林陵三主持，並與農業局長王俊雄、觀光旅遊局主秘莊右孟、交通部觀光局參山國家風景區管理處長廖錫標、和平區公所秘書蕭金木、福壽山農場副場長楊正南等人士，在台灣警界首支樂團「梨山七匹狼」所演奏的國歌聲中，向國旗致敬，目送國旗冉冉上升。