從百萬業務員走向社企 盼為家鄉振觀光

大樹社企的負責人黃惠珠，原本是年薪百萬的保險業務員，卻因人生境遇的轉折而踏入社會企業。

位於高雄市大樹區的「大樹社會企業－復興街73號」，原本是台鐵在九曲堂火車站前即將面臨拆除的老宿舍和閒置空地，但在黃惠珠推動下，成為在地農民、青年、居民交流的據點及在地物產和觀光導覽的服務中心，希望為地方發展尋出路。

（中央社記者許秩維台北1日電）曾是百萬保險業務員的黃惠珠，因背債、家人車禍等人生轉折而走上社企之路。她推動大樹社企，希望幫小農行銷，助家鄉振興觀光，讓更多遊客認識大樹之美。

黃惠珠回憶，在擔任保險業務員時，因為被同事欺騙而欠下高額債務，讓她身心受創，不過，為了父母家人，她選擇勇敢面對債務，努力還債，後來卻又遇上姊姊出車禍，一度面臨截肢危機，待在加護病房照顧姊姊的那段時間就像「煉獄」，她每天哭到崩潰，之後陷入憂鬱，每天關在家。

病識感很強的她，經常自我對話，雖然力圖振作，卻一直走不出來。直到從教會友人得知大樹區導覽志工的資訊，讓身為在地人的她跨出第一步，在幫忙導覽的過程中慢慢被治癒，看到心情不好的遊客，還會陪聊天、逗他們開心，看到遊客開心回家而感到幸福，這也開啟她走向人群的契機。

因為常接獲遊客反映缺乏大樹區的觀光資訊，黃惠珠因此設立臉書粉絲團，介紹當地吃喝玩樂等資訊，慢慢打開知名度，甚至連在地鄉親需要幫忙時都跑來聯繫她，不少人稱她為「地下區長」，但在網路打了兩年游擊戰後，黃惠珠發現需要一個據點，因此參加台鐵招標，建立現在的基地。

黃惠珠表示，大樹社企有4個主軸，包括農業、觀光、就業、文創，例如教在地農民使用社群行銷農產品，舉辦觀光小旅行，開設職業培訓班等，但也因為業務繁雜、公益性質高，加上缺乏資金和資源，財務至今仍是赤字，每個月賺的錢，經常連場地租金和水電費都不夠繳。

除了收入來源不穩，黃惠珠坦言，曾遭受不少流言蜚語，質疑她有企圖、拿政府很多錢等，但她笑說，自己在人生困境中得到很多心法，現在已練就「金剛不壞之身」，對這些批評一笑置之，但仍會自省，做事說話要更謹慎，不能太自我感覺良好。

雖然營運非常辛苦，但看到鄉親來請託，尤其是弱勢族群或家庭，黃惠珠總是不忍拒絕， 看到家鄉百廢待舉，更是不想放棄，希望為大樹區和在地居民找到出路，因此，她也開始製作鳳梨茶葉蛋等商品販售，希望努力開拓財源，支撐社企運作。

「大樹區是個瑰寶」，黃惠珠表示，遊客常到佛陀紀念館和義大世界，卻忽略大樹區還有很多好玩的地方，至少50個景點和上百家小吃店。

因此，她希望招募駐點志工，提供遊客諮詢，還打算成立導覽部隊，鼓勵婦女或中老年人參與，除了為故鄉付出，還能賺到導覽費，更打算將大樹區的觀光資訊做成手冊和App，讓更多遊客領略大樹的美好，希望帶動大樹區的觀光和經濟發展。1070101