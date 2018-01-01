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中央社

共軍首次負責天安門元旦升旗 有7不同

中央社2018/01/01 12:48
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北1日電）今年的天安門元旦升五星旗儀式，首次由人民解放軍負責，陸媒歸納，相較以往由武警執行時，這次升旗共有7個不同處。其中，升旗組由4人變為3人，分著陸海空軍服，代表全軍官兵。

2018年元旦天安門廣場升五星旗儀式今天7時36分許登場，儀式首次由解放軍儀仗隊和軍樂團執行。先前，天安門廣場升降五星旗任務由武警天安門國旗護衛隊負責，他們隸屬中國人民武裝警察部隊北京市總隊。

新華社歸納，調整後的天安門廣場升旗儀式主要呈現7大變化。

首先，升旗組由4人調整為3人，分別著陸海空軍禮服，代表全軍官兵。著陸軍禮服的升旗手執行展旗任務，另2名著海軍、空軍禮服的護旗兵握槍行注目禮。

此外，每月第一天升旗增加號手和禮兵的迎旗環節，並新創作「升旗號角」音樂；每月第一天升旗護旗隊員由36名增加至96名，平日升旗護旗隊員由36名增加至66名；原升旗時演奏「國歌」3遍，時長2分7秒，現演奏一遍，升旗時長為46秒。

最後，調整軍樂團出場和演奏位置及「歌唱祖國」演奏時機；調整護旗隊動作，護旗隊進場正步行進時由肩槍改為端槍，升旗時增加3名分隊長下達「向國旗敬禮」口令、行舉刀禮。

報導指出，今後每月第一天升旗按126人編隊方案實施，其中護旗隊員96人、禮兵30人，分別著14式陸海空軍禮服。護旗隊由前至後依次為「國旗組」3人、陸海空軍分隊長3人、陸海空軍隊員90人。

其中，隊員90人編為6路15列行進隊形，分準備、迎旗、護旗、升旗和返回5個步驟，全程10分鐘。

重大節日升旗儀式，一般參照每月第一天升旗方案，特殊情況根據任務需要增加編隊人數、鳴放禮炮。平日升旗由66人編成，「國旗組」3人，分隊長3人。

其中，隊員60人編為4路15列，分護旗、升旗和返回3個步驟，全程8分鐘。1070101

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