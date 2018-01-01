共軍首次負責天安門元旦升旗 有7不同

（中央社台北1日電）今年的天安門元旦升五星旗儀式，首次由人民解放軍負責，陸媒歸納，相較以往由武警執行時，這次升旗共有7個不同處。其中，升旗組由4人變為3人，分著陸海空軍服，代表全軍官兵。

2018年元旦天安門廣場升五星旗儀式今天7時36分許登場，儀式首次由解放軍儀仗隊和軍樂團執行。先前，天安門廣場升降五星旗任務由武警天安門國旗護衛隊負責，他們隸屬中國人民武裝警察部隊北京市總隊。

新華社歸納，調整後的天安門廣場升旗儀式主要呈現7大變化。

首先，升旗組由4人調整為3人，分別著陸海空軍禮服，代表全軍官兵。著陸軍禮服的升旗手執行展旗任務，另2名著海軍、空軍禮服的護旗兵握槍行注目禮。