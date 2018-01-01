總統：目標幸福共好 帶頭建設提高所得

（中央社記者黃旭昇新北1日電）總統蔡英文今天參加新北五股賀聖宮安座落成儀式時表示，今年目標「幸福共好」，政府帶頭加速振興經濟與重大建設，以提高國民所得，同時提高基本工資，並幫軍公教人員加薪。

麗寶機構董事長吳寶田為妻子王美雲圓夢，捨棄總銷售額可達數億元的住宅案，在新北市五股洲子洋重劃區新五路興建玄天上帝宮廟賀聖宮。

蔡總統今天上午應邀參加安座落成儀式，入殿參拜並致贈「賀聖佑民」匾額，她致詞時表示，今年的「幸福共好」目標，要給人民好的生活，這很不簡單也很重要，她有信心，也拜託大家繼續相挺支持，同時祝福賀聖宮香火鼎盛、國泰民安、風調雨順。