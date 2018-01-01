雙線並聯創造城鄉共榮　黃偉哲談台南捷運規畫

黃偉哲今（1）日在「平實轉運站」預定地召開記者會，暢談對台南捷運規畫的改善建議，交通運輸管理專家熊正一教授也出席表達支持。發言人郭國文表示，促進交通便利與順暢，是發展台南的一大關鍵，黃偉哲選在2018元旦提出市政新主張，是希望用貼近生活的建設願景，讓市民對未來台南發展更具信心。

台南市推動重大交通建設，其中先進運輸系統藍線第一期已納入前瞻計畫，力拚2020年動工，立委黃偉哲對此樂觀其成，但對規畫路線提出建議，主張二期藍線應延伸至新豐區，嘉惠近120萬市民與遊客，以期透過「雙線並聯」創造城鄉共榮。另外附加效益則是連結沙崙綠能園區，服務包括進駐產業在內的潛在人口。

有關先進運輸系統，現行市府共規畫12條路線，總長達200公里，分「優先路網」、「二期路網」及「未來路網」三階段建置，藉由路網串連府城、南科及新營三大核心。其中，市府版的二期藍線朝西沿著中華路「環狀化」，路線長度18.7公里，經費約300億，另一邊則是東延段，仁德轉運站到歸仁約5.7公里。

但黃偉哲主張，二期藍線部分應延伸至新豐區，行經台39線高鐵橋下路段則可將部分橘線納入接連到高鐵站，透過藍線東延段納入部分橘線的規畫，可將台南的先進運輸「提早高鐵化」，讓府城區與新豐區近120萬市民，以及透過高鐵來台南旅遊的遊客，可以共同受惠於先進運輸的便利。

黃偉哲主張也獲得專家學者背書，台南應用科技大學管理學院熊正一院長表示，為避免虧損而導致財政負擔，提升運量是營運初期的當務之急，而透過設計變更，能擴大服務範圍，讓搭乘高鐵的民眾快速進到南關線與東區、永康區，提高效益。而該計畫未來不論在用地取得或施工成本，難度都比環狀線較低，可行性非常高。

黃偉哲認為今天的訴求是「CP值最高的建議案」，他表示交通建設不該是蚊子建設，提出規畫案是希望增加最少成本，服務更多民眾，提高使用率才能盡早達到損益平衡，發揮成效。