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菜鳥女警積極盤查可疑人車　巡邏查獲毒品獲表揚

記者黃文博／台南報導2018/01/01 13:08
▲菜鳥女警巡邏查獲毒品局長黃宗仁哥親送破案茶表揚。 （圖／記者黃文博翻攝，2018.01.01）
▲菜鳥女警巡邏查獲毒品局長黃宗仁哥親送破案茶表揚。 （圖／記者黃文博翻攝，2018.01.01）

台南市第一分局東門派出所警員顏廷恩、鄭逸蓁，於106年12月31日凌晨執行線上巡邏勤務時，行經台南市東區東寧路時，發現一部自小客因未開大燈且行車不穩，行跡相當可疑，遂攔車盤查。

員警利用行動載具M police警政知識聯網系統查詢，查知李姓嫌疑人有多項毒品前科，經李嫌同意搜索後，於其駕駛座車門發現一組吸食器，李嫌並坦承身上非法持有毒品，並自行交付安非他命2包，隨即警方附帶搜索其包包內查獲安非他命10包、海洛因1包 ，遂依法扣押毒品並帶返派出所偵辦。

案屬毒品現行犯，爰依規定採集尿液送驗，初步篩檢結果呈現毒品安非他命陽性反應，李嫌坦承吸食及持有毒品犯行不諱，訊後，依毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

東門派出所顏、鄭2員均甫自警專畢業年餘，平日積極認真，對於刑事案件偵查有高度興趣，每當派出所查獲刑案時，都積極從旁學習，勤作筆記，吸收資深學長的經驗，本次積極認真，主動出擊，一舉查獲毒品10餘包，為從警生涯打開亮麗的開始，警察局長黃宗仁親自前往派出所獎勵，並送上破案茶。

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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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關鍵字黃宗仁東門派出所第一分局鄭逸蓁
雙線並聯　黃偉哲談台南捷運台中元旦升旗　市府國民黨各自辦

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