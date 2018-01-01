菜鳥女警積極盤查可疑人車　巡邏查獲毒品獲表揚

台南市第一分局東門派出所警員顏廷恩、鄭逸蓁，於106年12月31日凌晨執行線上巡邏勤務時，行經台南市東區東寧路時，發現一部自小客因未開大燈且行車不穩，行跡相當可疑，遂攔車盤查。

員警利用行動載具M police警政知識聯網系統查詢，查知李姓嫌疑人有多項毒品前科，經李嫌同意搜索後，於其駕駛座車門發現一組吸食器，李嫌並坦承身上非法持有毒品，並自行交付安非他命2包，隨即警方附帶搜索其包包內查獲安非他命10包、海洛因1包 ，遂依法扣押毒品並帶返派出所偵辦。

案屬毒品現行犯，爰依規定採集尿液送驗，初步篩檢結果呈現毒品安非他命陽性反應，李嫌坦承吸食及持有毒品犯行不諱，訊後，依毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。