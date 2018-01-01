台中元旦升旗　林佳龍新年許三願、國民黨要贏回民心

台中市清晨天氣微寒，但仍有不少民眾扶老攜小，一早就到會場等待升旗。今（107）年的升旗典禮有創舉，國歌是由東協好聲音才藝競賽新住民組第一名的日籍周優香女士、義大利釀酒師瓦萊里奧先生，以及來自加拿大、越南、泰國、印尼等新住民及原住民親子代表領唱，市長林佳龍帶領大眾隨著一起唱國歌。

台中市政府今（1）日清晨在市府廣場舉辦元旦升旗，逾千民眾到場參加，由多位新住民領唱國歌，象徵族群融合，社會多元。市長林佳龍許願明年花博成功、捷運綠線順利通車，台中空氣品質越來越好。另國民黨台中市黨部也舉辦元旦升旗，主委陳明振呼籲團結一致，重拾民心，方能台中勝選，贏回執政權。



▲台中市政府元旦升旗邀十名新移民領唱國歌透過大螢幕傳出去，象徵族群融合，社會多元。（圖／記者金武鳳攝 , 2018.1.1）

林佳龍市長說，今年元旦升旗，讓他有很多感動。其一是，看到新住民、原住民及各國入籍的人士出席升旗、入籍台中，讓人感動。尤其看國旗冉冉升起，襯著藍天綠地與白雲更美麗，他要大家在新的一年，歡喜築夢、踏實圓夢。



林市長也以「三個豐收，三個希望」發表致詞。所謂三個大豐收，台中發展成為全台第二大都、前瞻基礎建設台中提案全壘打及內政部通過台中區域計劃，讓台中發展為樂活宜居城市目標，更向前推進。



▲元旦升旗，民眾參加踴躍，看著國旗冉冉升起，民眾行舉手禮致敬。（圖／記者金武鳳攝 , 2018. 1.1）



至於新年新希望，林佳龍市長有三大願望，一是2018花博辦成功，二是捷運綠線順利通車，三是台中空品愈來愈好。他指出，三年前上任時，台中市PM2.5年均濃度是27微克/立方米，兩年降至105年22.8微克/立方米，昨天測到20微克／立方米，相信只要大家一起努力，一定可以達到國家空氣品質標準的15微克/立方米，讓台中宜居城市擁有藍天綠地好空氣。



▲國民黨台中市黨部舉辦元旦升旗，黨籍民代及民眾熱情參加。（圖／市黨部提供）

國民黨台中市黨部今天也在大鵬新城舉辦元旦升旗典禮，包括立法委員盧秀燕、江啟臣、市議員楊正中、李中、黃馨慧、沈佑蓮、劉士州、陳政顯、陳成添等率民眾600餘人參加。

市黨部主委陳明振表示，2016年我們被騙了，2017年苦難也已過去，未來2018年我們要覺醒，團結一致，重拾民心，唯有2018的勝選，才能贏回2020的執政權。現場民眾高呼中國國民黨加油、中國國民黨加油，讓整個活動high到最高點，也振奮了國民黨的士氣。