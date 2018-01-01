紐約狂歡客無畏零下12度低溫 喜迎2018

（中央社紐約1日綜合外電報導）來自世界各地的狂歡民眾無懼大批警力和攝氏零下12度的刺骨寒風，在紐約時報廣場（Times Square）目睹水晶球午夜落下的傳統，迎接2018年的到來。
根據氣象預測網站AccuWeather.com，2017年的最後幾小時，曼哈頓市中心氣溫驟降到攝氏零下12度，體感溫度更僅有攝氏零下15度，和1962年一樣成了紐約史上第2「凍」的跨年夜。紐約最冷跨年夜紀錄是在1917年，當年時報廣場氣溫跌到攝氏零下17度。
根據美國有線電視新聞網（CNN）現場畫面，水晶球依傳統在午夜前1分鐘啟動，緩緩落下。接下來，五彩紙片從天而降，民眾齊聲歡呼。
自1907年以來的這項年度新年傳統，僅1942和1943年停辦。
路透社報導，來自新澤西州的13歲男孩韓特（Jaden Hunter）戴著口罩於晚間6時左右抵達時報廣場。他表示：「這是千載難逢的機會。非常冷，但我們有暖暖包和各種發熱科技。」
32歲來自西班牙巴塞隆納的賈西亞（AlejandroGarcia）表示，阻止他提早離開現場回到溫暖飯店房間的唯一理由是他的女朋友。他說：「我快冷死，但她想留下來。」
來自紐約州亨丁敦（Huntington）的54歲退休公路維修管理人派克（Greg Packer）早上7時就抵達西43街的黃金地點。他驚訝地說：「這哪像紐約，根本是南極。但全世界每個人都在這裡。」
根據法新社，紐約2017年10月和12月分別發生兩起受到極端組織伊斯蘭國（IS）啟發的恐怖攻擊後，當局加強維安，封閉超過20條街道。路障和堆滿沙子的卡車也準備就緒，此外地面上也部署嗅彈犬與更多警力。
警方也針對進入時報廣場安全範圍的每個人執行兩輪安檢。（譯者：中央社李佩珊）1070101