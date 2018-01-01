紐約狂歡客無畏零下12度低溫 喜迎2018

（中央社紐約1日綜合外電報導）來自世界各地的狂歡民眾無懼大批警力和攝氏零下12度的刺骨寒風，在紐約時報廣場（Times Square）目睹水晶球午夜落下的傳統，迎接2018年的到來。

根據氣象預測網站AccuWeather.com，2017年的最後幾小時，曼哈頓市中心氣溫驟降到攝氏零下12度，體感溫度更僅有攝氏零下15度，和1962年一樣成了紐約史上第2「凍」的跨年夜。紐約最冷跨年夜紀錄是在1917年，當年時報廣場氣溫跌到攝氏零下17度。

根據美國有線電視新聞網（CNN）現場畫面，水晶球依傳統在午夜前1分鐘啟動，緩緩落下。接下來，五彩紙片從天而降，民眾齊聲歡呼。