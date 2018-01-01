泡澡過熱過久恐傷皮膚 中醫籲適當修正

（中央社記者楊思瑞台南1日電）有些民眾認為冬天洗澡時要熱水越熱越過癮、泡澡越久越舒服。中醫師認為，過熱與過久的清潔方式會清除掉皮膚表層具保護作用的皮脂層，適當修正可減少不必要的傷害。

奇美醫學中心中醫部部長許堯欽今天受訪表示，以傳統醫學角度來看，在冬天乾冷的氣候下，人體表皮層血管收縮以減少熱量散失。但也造成皮膚層血液循環減慢，皮脂腺與汗腺功能降低，導致皮膚表面的水份與脂肪含量大減，皮膚失去了保溼、潤澤的雙重屏障。

許堯欽表示，錯誤的清潔習慣常是傷害皮膚的幫凶。除了洗澡過熱、過久的錯誤觀念外，還有些每到冬天皮膚就搔癢的病人，往往認為癢是因為不乾淨所導致，於是更勤於用肥皂清洗患部，結果反而越洗越癢。這些習慣只要適當修正，症狀就會稍有改善。