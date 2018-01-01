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中央社

泡澡過熱過久恐傷皮膚 中醫籲適當修正

中央社2018/01/01 13:20
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者楊思瑞台南1日電）有些民眾認為冬天洗澡時要熱水越熱越過癮、泡澡越久越舒服。中醫師認為，過熱與過久的清潔方式會清除掉皮膚表層具保護作用的皮脂層，適當修正可減少不必要的傷害。

奇美醫學中心中醫部部長許堯欽今天受訪表示，以傳統醫學角度來看，在冬天乾冷的氣候下，人體表皮層血管收縮以減少熱量散失。但也造成皮膚層血液循環減慢，皮脂腺與汗腺功能降低，導致皮膚表面的水份與脂肪含量大減，皮膚失去了保溼、潤澤的雙重屏障。

許堯欽表示，錯誤的清潔習慣常是傷害皮膚的幫凶。除了洗澡過熱、過久的錯誤觀念外，還有些每到冬天皮膚就搔癢的病人，往往認為癢是因為不乾淨所導致，於是更勤於用肥皂清洗患部，結果反而越洗越癢。這些習慣只要適當修正，症狀就會稍有改善。

他說，運動是改善氣血循環最直接的方法，有益皮膚健康。如果不想在寒冷時外出運動，可在室內做體操，或起床後以雙手掌互相摩擦生熱，貼於臉部反覆數次，藉由手掌對磨之後所產生的靜電，幫助臉部血液循環。

許堯欽指出，避免容易「燥熱助火」的油炸烤物、醃臘食品，以及容易「動風發癢」的食物如辣椒、咖哩，還有較不易消化的食物如糯米、巧克力、肥肉，也是在寒冬中保養皮膚的方法。1070101

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