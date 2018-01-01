NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈元旦第二爆　李準庭沼珉戀愛ing全國海拔最高　勞健檢醫療機構揭牌勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
中央社

台股連2年漲逾10% 2018年成長股當道

中央社2018/01/01 13:24
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者田裕斌台北1日電）台股連續2年漲幅超過10%，去年不但收在萬點之上，且收復半年線，週線、月線、年線都收出紅K棒。投信表示，基本面成長態勢不變，具成長趨勢的主流族群將左右盤勢。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股短線上隨著交投回暖、融資浮額逐步消化下，籌碼已漸趨於乾淨，亦有助於台股盤勢緩步走強，考量基本面仍在正向成長的軌道上，且2018年台股獲利展望仍佳，預計到農曆年封關以前，族群間的輪動行情可望延續，台股仍有表現機會。

廖哲宏指出，電子股、傳產股成為牽動台股未來走向的兩大主要支柱；其中，塑化股今年獲利預估有望受惠於近期油價表現走強而上修，電子股獲利預估仍有兩位數表現，不過近日因匯市波動較大，投資人也須留意新台幣走勢對於科技股獲利可能的潛在影響。

日盛MIT主流基金經理人顧克勤則表示，觀察今年第1季主流股是否會由電子股轉至非電子股，若蘋概股營運未上來，權值股上漲機會不大，且往年第1季金融及原物料股為主流，因有農曆年後庫存回補效應，在電子股未好轉前，非電子股可望擔任要角。

顧克勤指出，美元指數創3個月來新低，外資在亞洲新興股市結帳賣壓趨緩，後續須觀察外資可否照慣例，買盤回籠至1月下旬，可注意外資在選擇權的態度；市場預期美國今年將升息3次，可找尋跌深績優電子股，做為高殖利率標的選擇。

廖哲宏分析，今年焦點主要是具備長線成長趨勢或是受惠於漲價題材的族群，包括3D感測新應用、雲端伺服器、人工智慧(AI)、高速運算(HPC)及汽車電子化(包含智能車與新能源車)等，以及受惠於景氣循環具漲價題材的族群，塑化等受惠油價的傳產股也可留意。

至於在觀察指標上，投資人須留意國際殖利率走揚對價值投資的影響、市場對iPhone X銷量的預期是否過度悲觀，還有匯市波動可能對不同族群的潛在影響，今年操作難度升高，但不用過於拘泥於指數位置，在經濟基本面無轉弱跡象的同時，選對股仍是獲利關鍵所在。1070101

泡澡過熱過久恐傷皮膚 中...俄總統新年演說 祝全民迎來...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan