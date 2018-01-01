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新竹縣元旦升旗典禮　泰雅之聲合唱團領唱國歌

記者常似虎／新竹縣報導2018/01/01 13:54
▲新竹縣元旦升旗典禮，來自各鄉鎮逾千人與會，簡單隆重、快樂歡喜。（圖／記者常似虎攝 , 2018.01.01）
▲新竹縣元旦升旗典禮，來自各鄉鎮逾千人與會，簡單隆重、快樂歡喜。（圖／記者常似虎攝 , 2018.01.01）

「新竹縣各界慶祝107年元旦升旗典禮」今（1）日早晨在新竹縣政府前廣場舉行，新竹縣長邱鏡淳、縣議會議長張鎮榮及各鄉鎮市代表一同迎接新的一年到來，邱縣長致力發展智慧城市、健康城市、宜居城市的成果，在兩任屆滿的最後一年，期許延續傳統，綻放光芒，堅定理念、互信互助，與鄉親朋友攜手邁向希望的未來。


▲充滿朝氣、活力的表演祝願中華民國國運昌隆、人人快樂歡喜。（圖／記者常似虎攝 , 2018.01.01）

107年曙光照耀大地，「中華國際熱愛大自然促進會總會」所屬的「國際清風大自然快樂操教練團」揭開新竹縣元旦升旗典禮序幕，「自然時時感恩」、「和諧的風潮已起」兩首曲目展現生命的健康、朝氣、活力，祝願中華民國國運昌隆、家庭幸福圓滿、人人快樂歡喜。

接著新竹縣竹東鎮樂齡學習中心精采演出「竹東是山歌城」，樂齡教育結合在地文化，編創客家舞蹈結合山歌曲調，激活舞台表演，傳承說唱藝術，達到樂齡銀髮有志，客家文化經驗傳承的願景；這群快樂學習忘記年齡的阿公阿婆，以健康老化、在地老化和積極社會參與，不與社會脫節，喜悅樂齡宜居，健康活躍幸福。


▲泰雅之聲合唱團領唱國歌、國旗歌，樂聲悠揚、激盪情懷。（圖／記者常似虎攝 , 2018.01.01）

7時30準時升旗，縣長邱鏡淳、議長張鎮榮、副議長陳見賢與各參與社團民眾上千人，由甫獲第二屆歐洲合唱比賽暨世界合唱大獎賽榮獲2金1銀的泰雅之聲合唱團領唱國歌、國旗歌，樂聲悠揚、激盪情懷，國旗在大家注目、舉手禮下伴隨東昇旭日緩緩而升，肅穆莊嚴，萬眾一心。


▲新竹縣長邱鏡淳(左二)、議長張鎮榮(左)問候各參加元旦升旗典禮的社團。（圖／記者常似虎攝 , 2018.01.01）

邱縣長頒發感謝狀給協辦單位：新竹縣海軍陸戰隊退伍軍人協會、新竹縣女童軍會、新竹縣童軍會、新竹縣竹東鎮樂齡學習中心、中華國際熱愛大自然促進會總會、新竹縣太極氣功十八式教練推展協會等，南陽實業股份有限公司也提供辦理公益活動，民眾捐出106年11-12月份紙本統一發票5張來兌換該公司所提供的限量的精美禮品乙份，募得之發票將捐給縣府指定之社福團體。


▲新竹縣長邱鏡淳強調讓元旦的曙光照亮前景，團結一心，大步邁進。（圖／記者常似虎攝 , 2018.01.01）

邱鏡淳致詞時說明新竹縣打造智慧、健康、宜居城市，爭取中央前瞻計畫建設已核定15.8億餘元，正申核共有42億餘元的項目，讓縣民在穩健進步的環境中，安居樂業、樂活煥發，新的一年有更多挑戰工作等著大家去做，就讓元旦的曙光照亮前景，團結一心，大步邁進。

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