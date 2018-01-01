慶元旦 駐印尼代表：台印合作成果豐

（中央社記者周永捷雅加達1日專電）印尼雅加達台灣學校今天舉行中華民國107年元旦升旗典禮，駐印尼代表陳忠表示，在新南向政策推動下，台印尼在經貿、農業各領域合作成果豐碩。
雅加達台灣學校今早湧入許多僑胞、台商，大家人手一面中華民國國旗，隨著國歌及國旗歌的樂聲響起，眾人齊聲合唱，並在歡慶新年快樂的氣氛中，揮舞國旗，現場旗海飄揚。
活動現場還安排雅加達台灣學校學生勁歌熱舞表演，以及體育老師帶領師生及來賓進行健康操，為新的一年注入活力，揭開序幕。
陳忠參加升旗典禮後受訪表示，台灣推動新南向政策以來，印尼是所有新南向目標國家中反應最熱切的國家之一，台印尼的貿易量成長16%左右。
在農業方面，陳忠表示，台灣在印尼協助設立的農業示範區與優良稻種計畫，今年將正式啟動。台灣與印尼緊密合作，呼應印尼政府糧食自足、吸引外資與提升人力素質的三大目標。
陳忠說，他知道很多僑胞遠道連夜趕來參加升旗典禮，讓他很感動。即使未來會面臨許多挑戰，相信在各界同心協力合作下，民國107年一定會是祥和、豐碩的一年。
雅加達台灣工商聯誼會理事長賴維信表示，來自印尼各地的台商及僑胞，不辭辛勞，一大早來參加元旦升旗典禮，展現僑胞支持國家及政府的熱忱。賴維信也和參與民眾共同祈禱，盼台灣2018年風調雨順。1070101