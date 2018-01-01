慶元旦 駐印尼代表：台印合作成果豐

（中央社記者周永捷雅加達1日專電）印尼雅加達台灣學校今天舉行中華民國107年元旦升旗典禮，駐印尼代表陳忠表示，在新南向政策推動下，台印尼在經貿、農業各領域合作成果豐碩。

雅加達台灣學校今早湧入許多僑胞、台商，大家人手一面中華民國國旗，隨著國歌及國旗歌的樂聲響起，眾人齊聲合唱，並在歡慶新年快樂的氣氛中，揮舞國旗，現場旗海飄揚。

活動現場還安排雅加達台灣學校學生勁歌熱舞表演，以及體育老師帶領師生及來賓進行健康操，為新的一年注入活力，揭開序幕。

陳忠參加升旗典禮後受訪表示，台灣推動新南向政策以來，印尼是所有新南向目標國家中反應最熱切的國家之一，台印尼的貿易量成長16%左右。